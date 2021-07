Nắng nóng kỷ lục 'nướng chín' hơn 1 tỷ sinh vật biển ở Canada

(VTC News) -

Christopher Harley, nhà sinh vật học biển tại Đại học British Columbia ước tính đợt nắng nóng kỷ lục tuần trước tại phía tây Canada có thể đã giết chết hơn 1 tỷ động vật ven biển, sống dọc theo bờ biển Salish Sea.

"Tôi khá choáng váng", Harley nói khi bước chân tới Bãi biển Kitsilano ở Vancouver và ngửi thấy mùi sinh vật chết bốc lên.

Xác những con trai la liệt dọc một bờ biển ở Vancouver. (Ảnh: Chris Harley)

Dọc các bãi đá là hàng nghìn con trai, sao biển, ốc tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc sau khi chết vì nắng nóng.

Khi nhiệt độ ở Vancouver chạm mốc 40 độ C và hơn thế ở British Columbia, các camera hồng ngoại do nhóm của Harley sử dụng ghi nhận được mức nhiệt trên 50 độ C tại các bãi đá ven biển.

Theo Harley, các loài động vật ở vùng gian triều (khu vực ở trên mặt nước khi triều thấp và ở dưới mặt nước khi triều cao) như trai thường chỉ chịu được mức nhiệt quanh 30 độ C trong thời gian ngắn. Cái nóng thiêu đốt kết hợp với thủy triều thấp vào giữa trưa tạo ra một tổ hợp nguy hiểm trong hơn sáu giờ đồng hồ.

"Một con trai ở trên bờ lúc đó chẳng khác nào một đứa trẻ mới biết đi bị bỏ lại trong một chiếc ô tô vào một ngày nắng nóng. Chúng bị mắc kẹt ở đó cho đến khi cha mẹ quay trở lại. Trong trường hợp này là thủy triều quay trở lại. Chúng phụ thuộc vào môi trường", Harley cho biết.

Theo nhà sinh vật học, thông tin trên là lời nhắc nhở môi trường đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

"Chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn để giảm lượng khí thải và thực hiện các biện pháp khác để giảm tác động của biến đổi khí hậu", ông này cho hay.