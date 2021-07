Nâng ly vì 'cầu thủ thứ 12' - Linh hồn của bóng đá

(VTC News) -

Mùa hè bóng đá đầy sôi động cùng Carlsberg

Gắn bó với làng túc cầu gần nửa thế kỷ, Carlsberg luôn tự hào là một fan hâm mộ chân chính khi đồng hành cùng nhiều giải bóng hấp dẫn trên khắp thế giới. Liên kết đặc biệt giữa thương hiệu bia Đan Mạch và bóng đá bắt nguồn từ chính những cảm xúc phấn chấn và cuồng nhiệt mà chỉ môn thể thao vua mới có thể mang tới cho hàng triệu triệu cổ động viên toàn cầu. Mối duyên với bóng đá của Carlsberg còn ghi dấu “cú bắt tay lịch sử” với Liverpool FC cùng hành trình 30 năm bền bỉ thổi lửa đam mê cho người hâm mộ Lữ Đoàn Đỏ nói riêng và giới mộ điệu bóng đá nói chung.

“Mối lương duyên” kéo dài 3 thập kỷ giữa Carlsberg với Liverpool FC đã ghi dấu ấn lịch sử trong giải đấu Ngoại Hạng Anh.

Không chỉ tích cực đồng hành cùng các đội bóng trên sân cỏ, Carlsberg còn lan tỏa tình yêu bóng đá bằng chính những nỗ lực đem tới trải nghiệm thưởng thức đỉnh cao cho các tín đồ “túc cầu giáo”. Theo đó, chất bia Carlsberg êm mượt với lớp bọt dày mịn cùng hương thơm dễ chịu đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo để cổ động viên thêm sảng khoái, thăng hoa trong 90 phút kịch tính cùng trái bóng.

Mùa hè năm nay, bóng đá đã quay trở lại với người hâm mộ. Những trận cầu kịch tính đến nghẹt thở” chính là món ăn tinh thần tuyệt vời mà các “fans” khao khát sau thời gian dài sân cỏ vắng bóng. Dù đứng sau màn hình TV hay trên những khán đài rực rỡ màu cờ, fan hâm mộ túc cầu đã có được bầu không khí hứng khởi khi triệu trái tim trên toàn thế giới cùng chung một nhịp đập thể thao.

Hòa chung với niềm vui trong mùa hè bóng đá, Carlsberg muốn gửi gắm một lời tri ân đến tất cả những cổ động viên tuyệt vời, những trái tim luôn giữ lửa nhiệt thành để làm nên sức hấp dẫn có 1-0-2 của môn thể thao vua.

Nâng ly vì “cầu thủ thứ 12”

“Bóng đá không là gì nếu không có người hâm mộ” (Football is nothing without fans). Câu nói của huấn luyện viên huyền thoại Sir Matt Busby có lẽ là cách diễn đạt hoàn hảo nhất cho vai trò của cổ động viên đối với bóng đá. Dù không trực tiếp chạm vào trái bóng, những người hâm mộ hay còn là những “cầu thủ thứ 12”- vẫn luôn kiên cường, quyết liệt, sẵn sàng mang đến nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho 11 cầu thủ trên sân.

Các “cầu thủ thứ 12” hoà mình vào trận cầu kịch tính bằng cảm xúc bồi hồi đến nín thở, bằng tiếng hô máu lửa sau một pha ghi bàn và đôi khi là cả những giọt nước mắt vì một lần chiến bại. Song dù thành công hay thất bại, các tín đồ túc cầu chân chính luôn đặt trọn niềm hy vọng vào đội bóng và cầu thủ mà họ yêu mến, để rồi phút giây leo lên đỉnh vinh quang trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết.

Người hâm mộ bóng đá chính là những “cầu thủ thứ 12”, luôn kiên cường, quyết liệt, sẵn sàng tiếp lửa cho 11 cầu thủ trên sân.

Hòa chung không khí sôi động xuyên suốt mùa hè, thương hiệu bia hàng đầu Đan Mạch đã lan tỏa thông điệp “nâng ly vì cầu thủ thứ 12”, tôn vinh sợi dây gắn kết bền chặt giữa bóng đá và người hâm mộ. Trên nền tảng MXH Facebook, cuộc thi “Truy tìm cầu thủ thứ 12” được Carlsberg triển khai đã thu hút sự quan tâm của các “fans bóng đá” Việt Nam. Cùng nhau kết nối những cảm xúc hân hoan bất tận thông qua việc chia sẻ những câu chuyện và kỉ niệm đáng nhớ của mình với trái bóng tròn, nhiều cổ động viên đã giành được bộ quà tặng cao cấp in đậm tinh thần môn thể thao vua để dẫn dắt cho những khoảnh khắc bóng đá bùng nổ.

Cuộc thi "Truy tìm cầu thủ thứ 12" đã tiếp lửa cho tình yêu túc cầu thêm cuồng nhiệt.

Vì một phần không thể tách rời của môn thể thao vua, hãy cùng Carlsberg tôn vinh tình yêu bóng đá và nâng ly vì “cầu thủ thứ 12”!