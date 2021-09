Nâng khống hàng chục tỷ đồng giá cây xanh ở Hà Nội: Khởi tố 4 bị can

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu vực Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội); Bùi Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh); Hoàng Thị Kim Loan (Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh) cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Các bị can Đỗ Anh Tuấn; Bùi Phương Thảo; Bùi Văn Mận; Hoàng Thị Kim Loan. (Ảnh: Bộ Công An)

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn Hà Nội, các đối tượng liên quan tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư), Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh (đơn vị được đặt hàng), Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (đơn vị tư vấn, thẩm định giá) đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Điều tra mở rộng xác định trong quá trình thực hiện 2 hợp đồng này, các đối tượng thuộc Ban Duy tu và Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh đã lập khống hồ sơ năng lực Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh để được Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng Hà Nội đặt hàng dịch vụ cây xanh; nâng khống giá cây khi kí văn bản đề nghị thẩm định, được cán bộ Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng Hà Nội thông đồng, câu kết với Thẩm định viên đơn vị thẩm định giá ban hành Chứng thư hợp thức; thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng.