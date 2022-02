Nạn nhân thoát chết trong vụ chìm ca nô ở Hội An: Tôi cố tìm vợ nhưng không thấy

(VTC News) -

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến tối 26/2, lực lượng cứu hộ cứu được tổng cộng 22 người, 13 người chết và 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Ông Hiệp đau đớn khi không thể cứu vợ khi ca nô lật úp.

Là một trong số 22 người may mắn thoát chết trong vụ lật ca nô, ông Nguyễn Tấn Hiệp (50 tuổi, trú TP.HCM) đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa TP Hội An. Sau hàng giờ được đưa vào đất liền an toàn, gương mặt của ông Hiệp vẫn lộ vẻ thất thần khi vụ tai nạn ập đến quá bất ngờ.

Ông Hiệp kể, sáng 26/2, hai vợ chồng ông cùng hàng chục hành khách khác đi ca nô từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan. Tầm 13h45, toàn bộ 36 hành khách cùng thuyền trưởng và 2 thuyền viên lên ca nô để di chuyển về lại cảng Cửa Đại. Thời điểm rời đảo Cù Lao Chàm, trời âm u và biển động. Khi chỉ còn cách bờ tầm 2 cây số, gặp vùng nước cạn và sóng lớn, ca nô lật úp.

"Trong tích tắc, tất cả vẫy vùng trong dòng nước lạnh ngắt. Khi ca nô lật, tôi quơ tay nhưng không thấy vợ đâu. Tôi cố nhoài người đến chỗ cửa sổ để chui ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, tôi lặn xuống để cứu vợ nhưng không tìm thấy. Dù kéo được bốn người khác trong đoàn ra ngoài nhưng họ đã tử vong", ông Hiệp thuật lại.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Cũng như ông Hiệp, ông Phạm Ngọc Hùng (trú TP.HCM) đang chờ ở Bệnh viện Đa khoa Hội An để nhận thi thể vợ.

Ông Hùng cho hay, vợ chồng ông cùng 6 người bạn ra TP Hội An du lịch từ ngày 24/2. Sáng 26/2, họ lên ca nô ra đảo Cù Lao Chàm và gặp nạn trên đường trở về bờ.

"Tôi ngồi gần cửa sổ nên thoát ra ngoài và bám vào mũi tàu. Sau đó, tôi may mắn được bộ đội biên phòng ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ trong tình trạng lạnh cóng. Chừng hai tiếng sau, tôi hay tin vợ mình nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng", ông Hùng kể.