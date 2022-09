Nam thiếu niên bị cảnh sát đánh được trả xe vi phạm, Công an Sóc Trăng nói gì?

(VTC News) -

Chiều 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh tổ chức họp báo thông tin vụ cảnh sát đánh nam thiếu niên.

Trả lời câu hỏi, vì sao lại trả xe vi phạm cho nam thiếu niên bị cán bộ, chiến sĩ công an đánh, Thượng tá Võ Văn Bộ, Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu cho hay, do em Đ. (người cầm lái) dưới 18 tuổi nên với những lỗi vi phạm của em bị phạt 50% số tiền theo quy định và em Đ. đã nộp phạt xong.

Khi có căn cứ xác định đủ điều kiện để xử phạt vi phạm hành chính thì việc trả phương tiện không sai. Nếu như người vi phạm nộp phạt nhiều lần thì chỉ cần nộp phạt lần đầu sẽ được trả phương tiện vi phạm.

"Việc trả phương tiện cho em Đ. là chuyện làm không sai", ông Bộ nói.

Thượng tá Võ Văn Bộ, Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng trả lời tại họp báo. (Ảnh: Tô Tiến)

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay, đây là sự việc đáng tiếc, không ai muốn, các cán bộ, chiến sĩ đã vi phạm quy định, làm ảnh hưởng uy tín đến ngành Công an, Công an Sóc Trăng cũng như lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sóc Trăng.

Theo quy định của Bộ Công an, Thông tư 99 về xử lý vi phạm ứng xử đối với CAND, tuỳ theo tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ mà áp dụng.

"Trong trường hợp này, cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy tắc ứng xử, nhưng ở mức nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân và truyền thông thì chúng tôi xử lý tước danh hiệu CAND", Đại tá Sol thông tin.

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, có 1 cán bộ đi chung nhưng không can ngăn để giúp đồng đội giữ bình tĩnh cũng phải chịu trách nhiệm.

"Cán bộ này đáng ra phải giảm cấp hàm, nhưng theo quy định ai có công thì hưởng, ai có tội thì phạt. Đầu năm 2022, cán bộ này có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nên mức xử phạt là cảnh cáo", Đại tá Sol chia sẻ.