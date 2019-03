Nam thanh niên vừa đi tù về bị bắn chết ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh.

Nạn nhân là Mai Danh Trọng (27 tuổi, ngụ xã An Ngãi, huyện Long Điền).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h50 ngày 10/3, nhóm người của Trọng và một nhóm thanh niên khác (gồm hàng chục người) cầm theo hung khí, súng bắn đạn hoa cải, bom xăng đánh nhau trên đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh (huyện Long Điền) do mâu thuẫn từ trước.

Hiện trường vụ án. (Ảnh Ngọc Giang)

Trong lúc hỗn chiến, Trọng bị nhóm thanh niên đâm nhiều nhát và bị bắn.

Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng đã chết sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Điền đến hiện trường, thu giữ nhiều chai bia dùng để làm bom xăng, vỏ đạn hoa cải...

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền truy bắt các nghi can gây án.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nạn nhân chết trong vụ hỗn chiến là người "có số má", từng cầm súng hoa cải đi bắn người và mới chấp hành xong án tù.

Quang Anh