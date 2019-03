Nam thanh niên tố bị công an xã ở Hà Tĩnh tát đến thủng màng nhĩ

Đã hơn một tháng từ ngày bị Công an xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ vì liên quan đến một vụ nổ pháo, đến nay anh Lê Văn Thái (SN 1993, trú xã Kỳ Thượng) vẫn chưa thể phục hồi sức khỏe do bị thủng màng nhĩ.

Anh Thái cho biết, vào chiều 3/2 (tức 29 Tết âm lịch), anh Thái đến nhà anh Trần Văn Hòa (trú xã Kỳ Thượng) để chơi. Tại đây, giữa Thái và anh Hòa xảy ra mâu thuẫn, sau đó anh Hòa đuổi đánh anh Thái.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Thái đang ngồi chơi ở một quán cà phê trong xã, thì anh Nin (công an viên xã Kỳ Thượng) đến, liên tục tát vào mặt rồi bắt anh Thái ngồi lên xe máy của anh Nin để đưa về trụ sở công an xã làm việc.

Anh Lê Văn Thái viết đơn tố cáo Công an xã Kỳ Thượng tra tấn khiến anh phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: H.H

“Khi đến trụ sở công an xã, anh Nin đưa tôi vào phòng kín rồi đóng cửa lại. Tại đây, khi chưa làm việc thì anh Anh (trưởng Công an xã Kỳ Thượng), anh Nin và anh Sư (công an viên) liên tiếp tát vào mặt tôi.

Tiếp đó, anh Nin nói anh Anh và anh Sư đi ra ngoài để anh Nin làm việc với tôi. Lúc này, anh Nin tiếp tục tát tôi, còn dùng cả hai tay cùng một lúc tát vào tai làm tôi choáng váng và ù tai.

Sau đó, anh Nin bắt tôi khai sự việc, khi tôi khai không đúng ý của anh Nin thì anh Nin tiếp tục đánh, đấm vào đầu, bụng của tôi làm tôi ngất đi.

Sau khi tôi ngất, anh Nin lôi tôi ra ngoài để dùng nước tạt lên người cho tôi tỉnh lại. Khi tỉnh lại, anh Nin đưa tôi vào phòng để tiếp tục đánh.

Lúc này, anh Nin bắt tôi quay lưng vào tường, nhón chân lên, đưa hai tay lên ngang vai và bỏ hai chiếc dép mà tôi đang đi lên tay và nói “nếu dép rơi xuống tao đánh mày”.

Qúa trình này tôi làm rơi dép 3 lần, một lần rơi dép tôi bị anh Nin lấy dùi cui đánh vào người; một lần dùng cả hai tay cùng lúc tát vào hai tai tôi; một lần thì dùng chân đạp vào bụng, gót vào hông, cầm tóc để đập đầu vào tường”, anh Thái kể lại.

Anh Thái bị thủng màng nhĩ sau khi bị công an xã Kỳ Thượng tra tấn. (Ảnh: H.H)

Sau khi bị đánh đập, anh Thái được người thân chở về nhà. Đến sáng 4/2, anh Thái xất hiện tình trạng choáng váng, nôn, ù tai nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh để cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh, anh được kết luận đa chấn thương và thủng màng nhĩ. Đến 14/2 (sau 11 ngày nằm viện), anh Thái được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị và cũng được kết luận là thủng màng nhĩ.

Ngoài ra, theo phản ánh của anh Thái, trong quá trình đánh đập tại trụ sở công an xã, ông Nin đã dùng chiếc dùi cui đánh vỡ chiếc điện thoại trong túi quần của anh Thái. Hiện tại, chiếc điện thoại đã hư hỏng, không thể sử dụng.

“Việc làm của anh Anh (trưởng công an xã), anh Sư và anh Nin công an viên đã gây tổn hại đến sức khỏe, tài sản của tôi. Thể hiện sự lạm quyền, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng và sức khỏe của người khác”, anh Thái nói.

Ông Lê Văn Đoan (bố anh Thái) bày tỏ bức xúc: “Công an xã Kỳ Thượng đánh cháu dã man quá, giờ để lại di chứng là thủng màng nhĩ phải phẫu thuật nhưng gia đình chưa có điều kiện để đưa cháu đi.

Anh Thái được bệnh viện kết luận thủng màng nhĩ do bị đánh. (Ảnh: H.H)

Theo ông Đoan, sự việc xảy ra đến nay đã hơn một tháng nhưng công an xã, lẫn chính quyền xã Kỳ Thượng không hề có một lời hỏi thăm, gia đình ông nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Trả lời PV, ông Lê Đức Anh - Trưởng Công an xã Kỳ Thượng thừa nhận có sai sót trong quá trình hỏi cung đối với anh Lê Văn Thái.

Theo trình bày của ông Anh, vào khoảng 19h ngày 3/2, công an xã nhận được tin báo tại nhà anh Trần Văn Hòa có nổ pháo. Khi công an đến nơi thì được gia đình anh Hòa cho biết người nổ pháo là anh Lê Văn Thái nên đã mời về trụ sở ủy ban xã làm việc.

“Lúc đi bắt anh Thái tôi có tham gia, nhưng lúc làm việc tại trụ sở thì tôi đi ra ngoài nên không chứng kiến cảnh anh Nin và anh Sư có đánh anh Thái hay không, còn tôi thì không đánh anh Thái.

Sau khi làm việc với anh Thái, chúng tôi phát hiện trong người anh Thái có 3 quả phảo bi nên đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý”, ông Anh nói.

Ông Anh cho biết, việc làm trên ‘‘chẳng qua là để giáo dục, răn đe các em để tốt hơn thôi. Việc xảy ra không ai mong muốn, công an xã cũng không có hằn thù gì với gia đình anh Thái cả”.

Công an xã Kỳ Thượng dùng dùi cui đánh vỡ chiếc điện thoại trong túi quần của anh Thái. (Ảnh: P.H)

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Văn Thọ - Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cho biết, chính quyền xã đã nắm được sơ bộ vụ việc trên. Hiện Công an huyện đang yêu cầu Công an xã báo cáo để xử lý.

“Sự việc này, chúng tôi đã giao cho Công an xã giải quyết dứt điểm với gia đình. Ai sai thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Thọ nói.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Huy Hiếu