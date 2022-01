Nam thanh niên thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ mang bán lấy tiền tiêu xài

(VTC News) -

Ngày 25/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Vĩnh Hải (SN 1998, trú tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 5/2021, Hải thuê xe ô tô Kia Cerato của anh K. (SN 1991, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Ngô Vĩnh Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau đó, Hải lên mạng xã hội facebook đặt làm đăng ký xe ô tô giả rồi mang chiếc ô tô trên bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Đông Anh bắt giữ Ngô Vĩnh Hải để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.