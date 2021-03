Nam thanh niên 'thông chốt' 141, tông gục chiến sĩ cảnh sát Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 24/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc 1 thượng úy công an thuộc Công an quận Thanh Xuân bị tông trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ tăng cường cho tổ công tác Y5 - 141 Công an TP.Hà Nội.

Theo cơ quan công an, tối 23/3, tổ công tác Y5 - 141 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nhổn (quận Bắc Từ Liêm) thì phát hiện 1 nam thanh niên lái xe máy phóng với tốc độ cao nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà có dấu hiệu muốn vượt qua chốt.

(Ảnh cắt từ clip)

Thấy vậy, thượng úy thuộc Công an quận Thanh Xuân tiến ra phía trước hướng đi của nam thanh niên, ra hiệu dừng xe nhưng người này lại tăng ga tông trực diện vào chiến sĩ công an.

Sau cú tông mạnh, nam thanh niên và thượng úy công an văng ra đường thương nặng. Chiến sĩ công an sau khi ngã xuống đường bị co giật, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Sau khi điều trị và theo dõi tại Bệnh viện 198, sức khỏe của thượng úy công an đã ổn định.

Được biết chiến sĩ này là cán bộ thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, thuộc diện cắt quân số tăng cường hỗ trợ lực lượng 141 Công an TP Hà Nội hơn 1 năm nay.