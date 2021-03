Nam thanh niên thiệt mạng trong khu cách ly ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Chiều 19/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, trong khu cách ly ký túc xá (KTX) Mitraco (phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ nam thanh niên thiệt mạng nghi do rơi từ tầng 2 xuống đất.

Lực lượng chức năng lấy mẫu của công dân tại Khu cách ly KTX Mitraco Hà Tĩnh. (Ảnh: Thiện Lương)

Theo ông Anh, vào khoảng 20h20 ngày 18/3, người dân phát hiện anh Lương Xáy Nh. (SN 1994, trú Nghệ An) nằm bất động dưới sân nhà A8 trong khu cách ly KTX Mitraco.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa anh Nh. đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết trước đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, nạn nhân thiệt mạng do đa chấn thương nội tạng, nghi rơi từ tầng 2 khu nhà A8 xuống sân.

N ạn nhân sau đó được đưa về gia đình tổ chức mai táng.

Được biết, tối 17/3, anh Lương Xáy Nh. cùng 20 công dân nhập cảnh từ Lào về Việt Nam được đưa vào khu cách ly tại KTX Mitraco.