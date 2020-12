Nam thanh niên thách thức 'đủ chưa anh': Trình diện công an, xin lỗi nạn nhân

Clip: Thanh niên gây tai nạn giao thông còn thách thức công an. (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Sáng 20/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, nam thanh niên gây tai nạn còn ngông nghênh đạp xe trước mặt công an, thách thức "đủ chưa anh" đã đến Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trình diện.

Theo đó, khoảng 15h45 ngày 16/12, một vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường 212 thuộc địa phận xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng) giữa hai xe mô tô BKS: 15H1-341.57 do Bùi Quang Anh (23 tuổi, trú tại xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng) lái và xe mô tô BKS: 34B4-402.71 do anh Đặng Văn Dân (46 tuổi, trú tại phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) điều khiển. Vụ tai nạn làm 2 xe mô tô bị hư hỏng, ông Dân bị gẫy xương đùi phải.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự - Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Hùng Thắng đến, đưa ông Dân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và khám nghiệm hiện trường.

Nam thanh niên với thái độ rất ngông nghênh sau khi gây tai nạn khiến người khác gãy chân đã tới cơ quan công an trình diện.

Trong lúc lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ, Quang Anh xin tự giải quyết dân sự nhưng không được sự đồng ý nên có thái độ không hợp tác, chửi tục (không nhằm vào lực lượng công an), dùng chân đạp vào xe mô tô của mình và rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Quang Anh đến Công an huyện Tiên Lãng trình diện. Công an huyện đo nồng độ cồn, xét nghiệm nhanh về ma túy, 2 kết quả đều âm tính. Quang Anh cũng đến bệnh viện thăm hỏi và nhận lỗi với gia đình ông Dân.

Hiện Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip nam thanh niên ở Hải Phòng gây tai nạn giao thông khiến tài xế mặc áo GrabBike bị thương nặng, sau đó đạp xe của chính mình và thách thức lực lượng công an, thái độ không hợp tác.

Theo nội dung đoạn clip, bên cạnh chiếc xe máy bị đổ dưới đất và rất đông lực lượng công an cùng người dân, nam thanh niên vẫn đang gọi điện thoại. Khi cuộc gọi vừa dứt, người này tiến tới xe máy đạp 2 lần thật mạnh rồi quay sang lực lượng công an hỏi: "Đủ chưa, đủ chưa anh?".

Sau đó, anh ta còn đạp mạnh thêm lần nữa vào chiếc xe máy. "Bây giờ xe ai, xe ai không được đập? Đây là xe tôi, thế thôi. Ông muốn điều tra tên ai thì tên", nam thanh niên thách thức lực lượng chức năng.

Sau đó, người này lại nhấc điện thoại lên gọi rồi hướng về chiến sĩ CSGT nói: "Cứ điều tra xem thằng nào phạt thằng đấy".

Theo một số nhân chứng, lúc đầu chưa có ai đến thì nam thanh niên rất bình tĩnh nhận lỗi là sai, xin tài xế GrabBike không gọi công an và kêu "nhà cháu không có tiền".

Tuy nhiên khi có lực lượng chức năng tới làm việc thì nam thanh niên tỏ thái độ hổ báo, đạp xe và thách thức lực lượng chức năng sau đó bỏ đi.