Nam thanh niên nhiễm viên gan B nghi do ‘nghiện’ xăm trổ

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân N.T.B. trong tình trạng vàng da, mắt, men gan tăng cao do bị viêm gan B.

Anh B. cho biết, trước đó cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng từ khoảng 2 năm trước, anh có đi xăm ở tay và chân, rất có thể anh bị nhiễm viêm gan B bởi lý do này.

Nam bệnh nhân được điều trị bệnh viêm gan B tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo PGS. TS Đỗ Duy Cường – Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, khi xăm người thực hiện thường dùng dụng cụ nhọn xuyên qua da để đưa mực vào, việc này rất dễ gây tai biến, thường gặp nhất là nhiễm trùng (virus herpes), nhiễm viên gan B và HIV.

Ngoài ra, các khuẩn liên cầu tụ cầu, tình trạng viêm mủ trên da cũng rất dễ gặp phải ở những người phun xăm tại các cơ sở không đảm bảo điều kiện về y tế.

“Đường lây truyền chính của virus viêm gan B, C là qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn, mẹ truyền sang con. Tuy nhiên, có rất nhiều người không biết mình mắc viêm gan B, C và thậm chí, họ cũng không hiểu mình mắc viêm gan B, C do lây truyền từ đâu”, bác sĩ Cường nói.

Theo các chuyên gia, khi có quyết định xăm, người dân nên chọn lựa những cơ sở uy tín, an toàn. Trước khi xăm cần vệ sinh, khử trùng toàn bộ dụng cụ để tránh gặp biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, bệnh viêm gan B có thể phòng ngừa được qua việc tiêm vaccine. Do đó, người dân, bao gồm cả người lớn và trẻ em cần đi tiêm vaccine phòng viêm gan B, C đầy đủ, hạn chế tối đa nguy cơ bị nhiễm bệnh.

