Nam thanh niên nắm tóc, hành hung bạn gái giữa đường phố Đà Nẵng

(VTC News) -

Clip: Nam thanh niên hành hung bạn gái giữa đường (Nguồn: Facebook)

Ngày 19/2, lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng xử lý vụ gây gổ, xô xát xảy ra vào tối 18/2.

Kkhoảng 20h ngày 18/2, người dân đi qua khu vực trước số nhà 730 đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc) chứng kiến cảnh một nam thanh niên mặc quần Jean xanh, áo thun trắng, đội mũ trắng (chưa rõ tên tuổi) đang hành hung một cô gái giữa đường.

Nam thanh niên nắm tóc, kéo đầu cô gái leo qua dải phân cách đường Ngô Quyền. Mặc cô gái ra sức chống cự, nam thanh niên liên tục hăm dọa, đánh vào mặt nạn nhân.

Nam thanh niên nắm tóc, hành hung cô gái giữa đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chứng kiến hành vi bạo hành trên, một số người gần đó rút chìa khóa xe máy của nam thanh niên, đồng thời gọi điện báo lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng.

Nhận tin báo, Cảnh sát 113 cùng lực lượng Công an phường An Hải Bắc nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Sau đó, Công an phường An Hải Bắc mời những người liên quan làm việc. Tuy nhiên, hai bên đã giải hòa, cô gái không yêu cầu xử lý nên lực lượng công an chỉ nhắc nhở.

“Hai người này là người yêu của nhau, trong lúc cãi vã đã xảy ra mâu thuẫn. Dù cô gái đã chấp nhận giải hòa nhưng công an phường vẫn tiếp tục theo dõi, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, đại diện Công an phường An Hải Bắc cho biết.