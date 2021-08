Nam thanh niên không đeo khẩu trang vượt chốt bất thành, đấm luôn công an

(VTC News) -

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên không đeo khẩu trang, hành hung cán bộ công an.

Khoảng 18h30 ngày 26/8, tại chốt kiểm soát cổng làng thôn Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm, tổ công tác phát hiện Phạm Thanh Tùng (SN 1994; trú tại thôn Giao Tất A) không đeo khẩu trang, ra ngoài không lý do chính đáng nên đã yêu cầu Tùng đeo khẩu trang và đi về nhà.

Tuy nhiên, Tùng đã không chấp hành, cố tình đi qua chốt. Ông Hồ Việt Anh (cán bộ Công an huyện Gia Lâm) dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc thì bị Tùng đấm 1 phát vào gáy; khi ông Việt Anh dùng tay khống chế, Tùng tiếp tục chống đối, đấm tiếp 2 phát vào ông.

Tổ công tác đã khống chế nam thanh niên trên, đưa về trụ sở Công an xã Kim Sơn. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý.