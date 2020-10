Nam thanh niên đến nhà bạn gái cũ, bắn hai phát súng chỉ thiên

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hậu (25 tuổi, trú tại khóm Tây An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trần Văn Hậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 9/10, Hậu cùng với Võ Văn Khoa (25 tuổi, trú phường Mỹ Thới) tổ chức nhậu tại nhà Hậu. Đến khoảng 19h15, Hậu rủ Khoa đến nhà anh Huỳnh Thanh Luận (36 tuổi) để đòi tiền.

Khoa chạy xe máy chở Hậu đi tìm anh Luận nhưng không gặp được. Hậu chửi thề và lấy khẩu súng tự chế bắn chỉ thiên một phát rồi lên xe Khoa chở về nhà.

Nhớ lại chuyện bạn gái tên H. (20 tuổi, cùng trú tại địa phương) chia tay mình, Hậu mang theo khẩu súng đi bộ đến nhà H. bắn chỉ thiên hai phát rồi quay về nhà.

Đến khoảng 19h40, H. đến Công an phường Mỹ Thới trình báo. Ngay sau đó, lực lượng công an khám nghiệm hiện trường thu giữ được 2 vỏ đạn. Chiều 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên bắt giữ Hậu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.