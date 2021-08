Nam thanh niên chở trẻ nhỏ thông chốt, tông gãy xương công an

(VTC News) -

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, xử lý nam thanh niên thông chốt, tông cán bộ công an.

Khoảng 17h45 ngày 10/8, xe máy chở 3 người (2 nam thanh niên và cháu bé khoảng 12 tuổi) không đội mũ bảo hiểm đi đến chốt kiểm soát trước số nhà 221 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân. Lúc này, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng nam thanh niên lái xe không chấp hành mà tiếp tục cho xe vượt qua chốt.

Người ngồi sau tài xế xe máy còn dùng tay quàng vào vai ông Ngô Hải Phú (cán bộ Công an phường Khương Trung) khiến cả hai ngã ra đường. Hậu quả, ông Phú bị gãy xương quai xanh.

Đến 18h cùng ngày, nam thanh niên lái xe đến công an phường đầu thú. Tại đây, danh tính người điều khiển xe được xác định là Đặng Bình Minh (SN 1989, trú tại 79 Nguyễn Trãi, Khương Trung; từng có 1 tiền án).

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân xác minh, điều tra xử lý.

Cũng trong ngày 10/8, Nguyễn Hữu Đ. (SN 2006, trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa) lái xe máy chở Đỗ Thanh T. (SN 2003, cùng trú tại Láng Thượng). Khi đến chốt kiểm soát dịch (ngã ba Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh), do không có lý do cần thiết, sợ bị phạt nên Đ. đã tăng ga vượt chốt và đâm vào ông Nguyễn Danh P. (cán bộ tự quản, đang làm nhiệm vụ trực chốt) làm 3 người ngã ra đường. Ông P. bị xây xát mặt, gãy xương bả vai; T. bị xây xát người.

Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 11/8 đến 11h ngày 12/8, lực lượng chức năng xử phạt 685 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trong đó, 26 người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 39 triệu đồng; 1 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 15 triệu đồng; 658 người bị xử phạt hơn 900 triệu đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).