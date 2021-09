Nam thanh niên cầm dao đâm thiếu tá công an

Ngày 2/9, Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn An (33 tuổi, ở xã Đại An) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, chiều 26/8, An cùng một người bạn ở địa phương mang theo hai con gà lưu thông trên tuyến đường ở ấp Chợ, xã Đại An. Tổ kiểm soát dịch ở địa phương yêu cầu dừng lại kiểm tra, cả hai trình bày đang trên đường đi bán gà.

An bị bắt tạm giam để điều tra. (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Tổ công tác giải thích, cả hai không thuộc trường hợp ra đường cần thiết nên lập biên bản vi phạm. An và bạn không chấp hành, sau đó bỏ chạy. An sau đó bất ngờ cầm dao đâm về phía thiếu tá Lê Trần Nghĩa - Trưởng Công an xã Đại An.

Thiếu tá Nghĩa tránh kịp thời nên không bị thương. An sau đó bị tổ công tác khống chế, củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự.