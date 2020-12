Nam thanh niên bắt cóc, dọa chặt chân tay con nợ

(VTC News) -

Ngày 26/12, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận Lưu Anh Tú (SN 1991; trú tại Đông Lâm, Hạ Hoà, Phú Thọ), kẻ đang bị truy nã từ Công an xã Hiền Lương (Hạ Hoà, Phú Thọ) để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 13/7, anh N.T.Q. (SN 1994; trú tại Thạch Thất, Hà Nội) có vay 5 triệu đồng của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988; trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Đến tối ngày 16/7/2018, Dũng cùng Lưu Anh Tú, Trần Văn Pháo (SN 1994; trú tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và Ngô Thanh Sơn (SN 1996; trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) đến nhà anh Q. đòi nợ.

Bị can Lưu Anh Tú. (Ảnh Công an cung cấp)

Tại đây, nhóm của Dũng dùng gậy sắt và dao đuổi đánh anh Q., đe doạ anh Q. nếu không trả tiền sẽ bị chặt chân tay. Do hoảng sợ, anh Q. gọi điện cho người nhà mang tiền ra trả. Cả nhóm đưa anh Q đến một quán nước ngồi chờ. Sau đó gia đình của anh Q. mang tiền trả và đưa anh Q đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 105.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng, Lưu Anh Tú, Trần Văn Pháo Ngô Thanh Sơn về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Lưu Anh Tú đbỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/12/2018, Cơ quan Cảnh sát CSĐT Công an huyện Thạch Thất ra Quyết định truy nã bị can đối với Lưu Anh Tú. Đến ngày 12/12/2020, Công an xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã vận động Lưu Anh Tú đến cơ quan Công an đầu thú.