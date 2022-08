Nam thanh niên 10 năm lưu lạc ở Trung Quốc đã về đến Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 5/8, nhờ sự hỗ trợ từ Công an huyện Tương (tỉnh Nghệ An), Công an huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) và các cơ quan chức năng, anh Vi Văn Liễu (SN 2002) đã về đến quê nhà ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) sau 10 năm lưu lạc tại Trung Quốc.

Vi Văn Liễu được gặp lại người thân sau 10 năm lưu lạc ở Trung Quốc. (Ảnh: CANA)

Trước đó, ngày 3/8, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) thông báo tìm người thân cho anh Vi Văn Liễu bị lưu lạc bên Trung Quốc lúc mới 10 tuổi nên khi về đến Việt Nam không còn nhớ quê quán ở xã nào, huyện nào, tỉnh nào. Liễu cũng không nhớ tên người thân, họ hàng.

Ngay sau đó, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã nhanh chóng chủ động liên hệ, phối hợp Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) xin cung cấp thêm thông tin và tiến hành rà soát xác minh tại địa phương.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người bị lưu lạc là anh Vi Văn Liễu (SN 2002), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, sáng 4/8, Công an huyện Mai Châu đã mua vé xe khách cho anh Liễu trở về Nghệ An. Công an huyện Tương Dương đã ra bến xe ở Nghệ An đón, đưa anh Liễu về quê nhà.