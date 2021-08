'Nam thần' khó lý giải nhất Hàn Quốc: 10 năm không đóng phim vẫn 'hot' điên đảo

(VTC News) -

"Thánh Bin" - đó là cụm từ mà khán giản Hàn Quốc dành tặng nam diễn viên Won Bin. Anh được coi là trường hợp không thể lý giải của showbiz Hàn Quốc khi đi ngược lại tất cả các quy luật trong giới nghệ sĩ giới kim chi.

Hiện tượng duy nhất

Trong suốt 13 năm đóng phim, gia tài diễn xuất của Won Bin chỉ vỏn vẹn 12 phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Suốt hơn 10 năm qua, Won Bin không có hoạt động gì: Không đóng phim, không xuất hiện tại các lễ trao giải, không tham gia các chương trình giải trí, thậm chí không chụp hình, phỏng vấn hay xuất hiện trên truyền thông.

Thế nhưng khán giả vẫn nhớ tới anh. Won Bin vẫn chễm chệ ở vị trí ngôi sang hạng A. Nam diễn viên còn được mệnh danh là "ông hoàng quảng cáo". Để có được cái gật đầu của Won Bin, các nhãn hàng phải trả cho anh số tiền rất lớn. Và cứ mỗi lần xuất hiện trong quảng cáo, dù thời gian chỉ tính bằng giây, Won Bin lại khiến khán giả nữ điên đảo. Một người hâm mộ vô tình bắt gặp nam diễn viên đạp xe tập thể dục liền chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng. Chỉ một ngày sau, Won Bin trở thành cái tên được khán giả tìm kiếm nhiều nhất trên internet Hàn Quốc.

Nam diễn viên Won Bin.

Won Bin khởi đầu sự nghiệp với phim Câu chuyện của chúng tôi. Sau đó, anh được chọn đóng vai chính cùng Kim Hee Sun trong Lời đề nghị. Tên tuổi của Won Bin thực sự tỏa sáng khi vào vai thứ chính trong phim Trái tim mùa thu.

Sau bộ phim này, Won Bin trở thành nam diễn viên đầu tiên ký hợp đồng quảng cáo bia có thù lao lên đến 4 tỷ won. Won Bin trở thành biểu tượng tình yêu của các thiếu nữ. Anh luôn có mặt ở nhóm đầu trong các cuộc bầu chọn mỹ nam. Không chỉ ở Hàn Quốc mà khán giả tại Nhật Bản và Trung Quốc cũng "lên cơn sốt" với Won Bin.

Năm 2000, Won Bin giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của KBS. Trong cuộc bình chọn Nam diễn viên được yêu thích nhất của fan thông qua tạp chí thời trang uy tín hàng đầu Nhật Bản, Won Bin đã vượt qua cả Bae Yong Jun và Park Yong Ha để giành vị trí đầu bảng với số phiếu bầu gấp đôi Bae Yong Joon (người được fan Nhật gọi là "Hoàng đế" Yon).

Won Bin trong phim "Trái tim mùa thu".

Sau thành công của phim truyền hình, Won Bin lấn sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2004, anh tham gia phim Cờ bay phấp phới cùng Jang Dong Gun. Tác phẩm trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại của điện ảnh Hàn Quốc và cũng là phim đoạt nhiều giải thưởng nhất: 23 giải thưởng quan trọng trong các LHP trong và ngoài nước (có đến 1/4 dân số Hàn Quốc xem phim này).

Sau khi phim thành công tại Mỹ, Won Bin có tên trong danh sách 10 mỹ nam quyến rũ nhất thế giới năm 2004 trong cuộc bình chọn hàng năm tại Mỹ do Coolest guy celebrity tổ chức.

Tiếp theo, bộ phim Anh trai tôi của đạo diễn An Kwan Tae do Won Bin và Lee Bo Young đóng đã thu hút trên 2 triệu lượt người xem chỉ sau hai tuần công chiếu và đứng đầu bảng xếp hãng các phim ăn khách nhất. Như vậy, chỉ trong năm 2004, Won Bin có tới hai bộ phim gây tiếng vang lớn.

Won Bin không ngại thử sức mình ở những dạng vai khác nhau.

Tuy vậy, sau khi hoàn thành The Man from Nowhere vào năm 2010, Won Bin không đóng thêm bất cứ phim nào. Anh từng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi từ chối vai nam chính trong Hậu duệ mặt trời, vai vệ thần Kanglim ở hai tập phim bom tấn Along With Gods, và ông bố Seok Woo trong Train to Busan.

Won Bin đóng không nhiều phim nhưng các vai diễn của anh không hề lặp lại. Mỗi vai diễn là một số phận, một tính cách, một hoàn cảnh khác nhau. Anh thử sức nhiều thể loại, từ tâm lý xã hội, lịch sử tới hành động. Hơn nữa, anh luôn lựa chọn các nhân vật có chiều sâu nội tâm, bộ phim mang lại giá trị nhân văn. Do đó, các tác phẩm của anh luôn gây tiếng vang mỗi khi công chiếu.

Trong một lần hiếm hoi trả lời báo chí, Won Bin tiết lộ lý do không xuất hiện trên màn ảnh suốt 10 năm qua: "Khi gặp phim mới, tôi cảm nhận bằng trái tim đầu tiên, sau đó mới dùng cái đầu để suy tính. Trong đầu mình, tôi biết có những vai diễn rất cần thiết cho sự nghiệp. Lý trí bảo tôi phải nhận lời. Nhưng trên thực tế, dù đọc kịch bản nhiều lần, trái tim tôi vẫn không thích nên cuối cùng tôi quyết định từ bỏ".

Ngoài tài năng diễn xuất, Won Bin còn gây ấn tượng với công chúng nhờ chăm chỉ làm từ thiện. Nam diễn viên đảm nhận vai trò đại sứ của UNICEF, tới thăm và xây dựng nhiều công trình từ thiện cho trẻ em khắp châu Á.

Ngôi sao "không đời tư"

Won Bin trong những lần đi từ thiện.

Won Bin có lẽ là ngôi sao duy nhất trong showbiz Hàn Quốc không có scandal đáng kể nào. Là ngôi sao sáng giá, lấy vợ cũng là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng đời tư của anh thật đáng ngạc nhiên vì... không có gì để nói.

Khi anh hẹn hò, chẳng ai biết. Anh chỉ lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm khi cả hai đã nghĩ tới chuyện nghiêm túc. Hôn lễ được tổ chức cực kỳ đơn giản với chi phí chưa tới 20 triệu đồng. Địa điểm là một cánh đồng quê nhà của Won Bin. Chỉ có rất ít người thân tham dự. Hai ngôi sao không mời bất kỳ người nổi tiếng nào trong showbiz, giới truyền thông cũng chẳng hề hay biết. Công chúng chỉ được biết đến lễ kết hôn của họ thông qua vài bức ảnh rò rỉ trên mạng.

Ít lâu sau, địa điểm tổ chức đám cưới Won Bin - Lee Na Young trở thành địa chỉ tham quan thu hút khách du lịch.

Địa điểm tổ chức lễ cưới của Won Bin.

Cuối năm 2015, truyền thông Hàn cho hay Won Bin, Lee Na Young đón con trai đầu lòng. Hơn 6 năm qua, cặp đôi chưa bao giờ đăng tải hình ảnh cậu bé. Giới truyền thông cũng chưa bao giờ chụp được tấm ảnh của con trai Won Bin. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về con, nữ diễn viên Lee Na Young cho hay, cô và chồng nuôi dạy con theo cách thoải mái nhất và luôn để cậu bé làm mọi thứ mình muốn.

Won Bin và vợ luôn giữ cho cuộc sống gia đình tránh xa khỏi sự soi mói của truyền thông.

13 năm hoạt động trong showbiz, Won Bin chỉ đóng 12 phim. Suốt 10 năm qua, nam diễn viên chọn cuộc sống ẩn dật, thế nhưng tên tuổi của anh vẫn được khán giả Hàn Quốc cũng như ở nhiều nước châu Á nhớ đến và họ luôn dành cho anh sự tôn trọng, ngưỡng mộ. Có lẽ, Won Bin là diễn viên duy nhất của xứ kim chi làm được điều này.