Nam sinh Quảng Bình lập kỷ lục tổng điểm Đường lên đỉnh Olympia 2023

(VTC News) -

Trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra chiều 23/7, chứng kiến màn so tài gay cấn của 4 thí sinh: Nguyễn Thị Thùy Dung (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An), Đỗ Ngọc Mai (THPT Dương Tự Minh, Thái Nguyên), Trần Quang Minh (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình) và Dương Đức Tuấn (THPT chuyên Chu Văn An, Bình Định).

Bốn thí sinh tranh tài trong vòng thi tuần này.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, Quang Minh nhanh chóng giành được ưu thế, vượt lên dẫn đầu với 75 điểm. Tiếp đến, Đức Tuấn 30 điểm, Thùy Dung và Ngọc Mai cùng 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này đưa ra từ khoá gồm 16 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Chất nào có vai trò hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống, cũng như tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật?" Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Nước".

Ngay khi đáp án câu hỏi đầu tiên được công bố, Quang Minh nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa và đưa ra đáp án chính xác "Uống nước nhớ nguồn".

Từ khoá các câu hỏi trong vòng thi Vượt chướng ngại vật.

Với đáp án này, Quang Minh củng cố vị trí dẫn đầu với 135 điểm. Đức Tuấn 40 điểm, Thùy Dung và Ngọc Mai cùng 35 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Quang Minh tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, Ngọc Mai cũng tận dụng được cơ hội bứt tốc để giành thêm nhiều điểm số.

Sau ba phần thi, nam sinh Quảng Bình Quang Minh dẫn đầu với 255 điểm, Ngọc Mai 155 điểm, Đức Tuấn 140 điểm, Thùy Dung 75 điểm.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, Quang Minh lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 - 20 - 20 điểm. Nam sinh gốc Quảng Bình trả lời 2/3 câu hỏi để về vị trí với 295 điểm. Tuy nhiên, Quang Minh tiếp tục giành được điểm số từ những lượt chơi của những thí sinh cùng chơi.

Kết quả chung cuộc, Trần Quang Minh (Trường THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình) giành được vòng nguyệt quế với tổng 355 điểm. Với số điểm này, nam sinh này đã vượt qua tổng điểm trong một trận đấu của Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) là 345 điểm, để lập mốc kỷ lục mới: 355 điểm.

Trần Quang Minh (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình) giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 355 điểm.

Đỗ Ngọc Mai (THPT Dương Tự Minh, Thái Nguyên) về nhì với 115 điểm. Cùng về thứ ba có Dương Đức Tuấn (THPT chuyên Chu Văn An, Bình Định) 80 điểm và Nguyễn Thị Thùy Dung (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An) 55 điểm.

Trận thi tháng đầu tiên quý IV Đường lên đỉnh Olympia 23 gồm 4 thí sinh: Đặng Nhật Hùng Võ (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Lê Thái An (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Quang Minh (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình) và Nguyễn Trọng Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Hà Cường