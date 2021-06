Nam sinh phá kỷ lục 21 năm Đường lên đỉnh Olympia giành vé vào chung kết

(VTC News) -

Trận thi quý III - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (phát sóng chiều 20/6) được fanpage chương trình giới thiệu là "trận cầu siêu đỉnh có một không hai trước thềm chung kết năm".

Bốn thí sinh có mặt trong trận thi quý III: Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Đình), Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Viết Hà ( THPT Hoàng Mai, Nghệ An), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Bốn thí sinh tham gia vòng thi quý III, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Hải An là gương mặt được khán giả đặt nhiều kỳ vọng bởi trong trận thi tuần và tháng, cậu đã xác lập kỷ lục mới trong lịch sử 21 năm của Đường lên đỉnh Olympia về điểm số ở phần thi Khởi động. Chung cuộc vòng thi tuần, Hải An giành được 410 điểm - tổng điểm cao nhất trong một trận đấu của Olympia 21.

Ở vòng thi quý III chiều 20/6, phần thi Khởi động chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của cả bốn các thí sinh. Trong vòng một phút trở lại, Hải An tạm dẫn đầu khi trải qua 13 câu hỏi và được 80 điểm, tiếp đến là Danh Nhân có 70 điểm, Tấn An với 60 điểm (trả lời đúng 6/11 câu hỏi) và tạm đứng cuối là Viết Hà với 40 điểm.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa cần tìm gồm 25 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 7 chữ cái được lựa chọn có câu hỏi: "Từ còn thiếu trong đoạn bài hát: Cô gái miền quê ra đi ..., mái tóc xanh, xanh tuổi trăng tròn. Bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải lùi nhường em tiến bước". Trong câu hỏi này, Danh Nhân, Viết Hà ghi được điểm với đáp án "Cứu nước".

Ngay sau khi có đáp án hàng ngang đầu tiên, Danh Nhân nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa và đưa ra đáp án "Ngày Báo chí cách mạng Việt Nan". Tuy nhiên, đây chưa phải là đáp án chính xác của chương trình. Do đó, Danh Nhân mất quyền chơi ở vòng Vượt chướng ngại vật.

Chưa kịp bước vào hàng ngang câu hỏi thứ 2 của chương trình, chàng trai xứ Nghệ - Nguyễn Viết Hà bấm chuông giành quyền trả lời từ khoá. Với đáp án chính xác "Bản yêu sách của người nhân dân An Nam", Viết Hà làm tăng quỹ điểm lên 130 điểm.

Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Tấn An tạm đứng cuối với 60 điểm, Danh Nhân và Hải An có 80 điểm, vươn lên dẫn đầu là Viết Hà.

Trải qua hai phần thi và chứng kiến cứ lội ngược dòng ngoạn mục xuất sắc của Viết Hà, song Hải An vẫn giữ vững tinh thần thi đấu. Hải An tin tưởng vẫn còn cơ hội cải thiện điểm số trong phần thi Tăng tốc và quyết tâm giành được số điểm tối đa.

Bước vào phần thi Tăng tốc, Viết Hà tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi không chỉ trả lời đúng cả 4 câu hỏi mang về quỹ điểm 260. Trong đó 2/4 câu, cậu là người đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất so với các bạn cùng chơi. Tạm đứng thứ 2 trong phần thi này là Hải An với 200 điểm, Danh Nhân có 140 điểm và Tấn An mới chỉ mang về 120 điểm.

Phần thi Về đích, Viết Hà là thí sinh thi đầu tiên, cậu lựa chọn gói câu hỏi 10 - 10 - 20. Dù chưa trả lời đúng câu đầu tiên nhưng hai câu hỏi tiếp theo, Viết Hà trả lời hoàn toàn chính xác để về chỗ với 290 điểm.

Là thí sinh thứ hai bước vào thi Về đích, Hải An lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30. Cậu trả lời chính xác cả ba câu hỏi và câu cuối cùng có lựa chọn ngôi sao hy vọng. Nhờ vào chiến thuật chơi thông minh và quyết đoán, nam sinh trường chuyên Khoa học Tự nhiên vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 305 điểm.

Cuộc đua giành tấm vé vào vòng chung kết năm trở lên căng thẳng, khốc liệt hơn khi Danh Nhân liều lĩnh lựa chọn gói câu hỏi 30 - 30 - 30 điểm và ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối. Không có thí sinh nào đưa ra đáp án trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên.

Ở câu hỏi thứ hai trong phần thi về đích của Danh Nhân, Viết Hà có cơ hội trả lời và ghi được 30 điểm, nâng tổng số điểm lên 320, vượt qua số điểm tạm có của Hải An. Danh Nhân trả lời sai cả ba câu hỏi, về vị trí với 80 điểm.

Tấn An là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích, lựa chọn gói câu hỏi 10 - 10 - 10. Câu hỏi đầu tiên, cậu không có đáp án đúng, Danh Nhân giành quyền trả lời. Đến với câu hỏi thứ hai, Hải An giành được cơ hội trả lời và có thêm 10 điểm. Tạm thời, khoảng cách điểm số giữa Hải An (315 điểm) và Viết Hà (320 điểm) lúc này chỉ là 5 điểm.

Bước vào câu hỏi cuối, Tấn An lựa chọn ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên, cậu không đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi: "Đuy-ra là hợp kim được dùng nhiều trong công nghiệp chế tạo máy bay, tàu vũ trụ... Đây là hợp kim của kim loại nào với đồng và một số nguyên tố khác như magie, manga, silic?".

Nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời, Hải An đưa ra đáp án "Nhôm". Câu trả lời này nâng tổng số điểm của cậu lên 325 điểm.

Như vậy, Hải An là người thứ 3 bước vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Điều này đồng nghĩa với việc câu truyền hình trực tiếp trận chung kết năm sẽ về với trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Lần lượt về sau là Nguyễn Viết Hà với 320 điểm, Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) có 90 điểm, Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Đình) với 75 điểm.

Ba thí sinh sẽ có mặt trong trận chung kết năm thứ 21 Đường lên đỉnh Olympia là Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Video: Căng thẳng trận chung kết quý III, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (Nguồn: VTV)