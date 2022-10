Nam sinh lớp 11 ở Long An bị bạn đánh chết: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Chiều 21/10, tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm.

Tại họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ nam sinh lớp 11 ở trường THCS - THPT Nguyễn Văn Rành, TP Tân An bị bạn đánh chết.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An thông tin tại họp báo.

Trả lời vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Long An cho hay, Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Rành có quyết định thành lập do UBND tỉnh cấp ngày 8/4/2014.

Từ 2014 Sở GD&ĐT có quyết định cho phép hoạt động. Đến năm 2018, Hội đồng nhà trường lập hồ sơ xin thành lập trường THCS - THPT Việt Sing trên nền tảng THCS - THPT Nguyễn Văn Rành.

"Khi trường gửi hồ sơ, Sở đã phối hợp với sở ngành liên quan đi kiểm tra điều kiện, thì phát hiện đất không thuộc đất giáo dục, nên UBND tỉnh không cho thành lập Việt Sing", vị này nói.

Theo vị đại diện Sở GD&ĐT, thời điểm đó trường xin chuyển về địa chỉ mới hiện nay và tới tháng 10/2018, Sở đã tạm thời đồng ý cho trường THCS -THPT Nguyễn Văn Rành chuyển về vị trí mới với yêu cầu Hội đồng và Ban Giám hiệu nhà trường chuẩn bị đầy đủ cở sở vật chất, phòng thí nghiệm... để đảm bảo đầy đủ hoạt động giảng dạy. Đồng thời nhanh chóng hoàn tất thủ tục đất mới thành đất giáo dục.

Tuy nhiên, đến 2020, đất chưa chuyển đổi thành đất giáo dục, tới giai đoạn sau này Sở đã yêu cầu khẩn trương chuyển đổi đất nhưng tới thời điểm này trường vẫn chưa chuyển sang đất giáo dục.

Phóng viên tiếp tục hỏi, Trường THCS -THPT Nguyễn Văn Rành chưa đủ điều kiện hoạt động, vậy cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc vấn đề này?

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An cho hay, tỉnh sẽ rà soát lại với Sở Tài nguyên và Môi trường, TP Tân An và sẽ có văn bản trả lời chính thức.

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (lớp 11A1 Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng để về nhà.

Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6 - 7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn rồi vây đánh K. ngoài trường nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Qua chẩn đoán, K. bị chấn thương sọ não nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều 18/10, K. đã tử vong.

Chiều 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người liên quan gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005).