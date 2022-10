Nam sinh lớp 11 bị đánh chết: Bắt tạm giam 7 người

Chiều 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh một nam sinh lớp 11 tử vong. "Cơ quan điều tra đang lấy lời khai và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc", nguồn tin cho biết.

7 kẻ bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005).

Hiện trường nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong tại bệnh viện.

Như đã thông tin, sau khi hết giờ tan học vào chiều 17/10, em N.H.K, học sinh lớp 11A1, Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Rành (TP Tân An) bị một nhóm đối tượng vây đánh ngoài trường nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Qua chẩn đoán, K. bị chấn thương sọ não nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều 18/10, K. đã tử vong.

Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, trước đó K. và một học sinh lớp 10 xảy ra mâu thuẫn với nhau.