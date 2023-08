Nam sinh Hải Phòng thắng nghẹt thở ở câu hỏi cuối, giành vòng nguyệt quế Olympia

(VTC News) -

Trận thi tuần 1 tháng 2 quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra chiều 6/8 chứng kiến màn so tài đầy cam go của 4 nam sinh: Bùi Duy Long (THPT FPT, Hà Nội), Ngô Bảo Anh Tuấn (THPT Trần Phú, Lâm Đồng), Dương Tuấn Khoa (THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hậu (THPT chuyên Long An, Long An).

4 thí sinh tranh tài trong trận thi tuần 1 tháng 2 quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra chiều 6/8.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, Văn Hậu và Tuấn Khoa cùng giành được 50 điểm, Duy Long 40 điểm, Anh Tuấn 15 điểm.

Từ khóa cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 2 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi từ còn thiếu trong đoạn bài hát "Nhớ về Hà Nội", không có thí sinh nào đưa ra đáp án chính xác.

Hàng ngang thứ hai được chọn có câu hỏi: "Dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt các lục địa được gọi là gì?". Duy Long và Tuấn Khoa cùng ghi điểm với đáp án "Sông".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: "Tìm từ còn thiếu trong những câu thơ sau: "Nhớ em nghe/Tiếng chổi tre/Chị.../Những đêm hè/Đêm đông gió rét" (Trích Tiếng chổi tre, Tố Hữu)". Duy Long và Tuấn Khoa tiếp tục có điểm với đáp án "Quét".

Ngay khi mảnh ghép thứ 3 được lật mở, Văn Hậu nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa. Với đáp án "Lũ", nam sinh đã giành được điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 80 điểm. Bám sau là Tuấn Khoa 70 điểm, Duy Long 50 điểm, Anh Tuấn 15 điểm.

Từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Văn Hậu tận dụng tốt nhất cơ hội gia tăng điểm số để củng cố vị trí dẫn đầu. Sau ba phần thi, Văn Hậu dẫn đầu 160 điểm, Tuấn Khoa 110 điểm, Duy Long 90 điểm, Anh Tuấn 15 điểm.

Bước vào phần thi quyết định cuối - Về đích, Văn Hậu là thí sinh đầu tiên bước vào thi, lựa chọn 3 câu hỏi có cùng giá trị 20 - 20 - 20 điểm. Tuy nhiên Văn Hậu đều không giành được điểm ở cả 3 câu hỏi. Cậu còn để Tuấn Khoa ghi được điểm trong câu hỏi tiếng Anh. Văn Hậu về vị trí với 140 điểm.

Tuấn Khoa bước vào thi với 130 điểm, lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm. Câu đầu tiên Duy Long ghi được điểm, Tuấn Khoa đã ghi điểm câu thứ hai. Cậu về vị trí với 130 điểm.

Duy Long cũng lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm, nhưng không thành công. Tuấn Khoa 2 lần giành được quyền trả lời câu hỏi, nhưng chỉ ghi được điểm ở câu cuối với giá trị 30 điểm. Văn Hậu cũng kịp ghi điểm ở câu thứ hai. Duy Long về vị trí với 50 điểm.

Là thí sinh cuối cùng thi với 0 điểm, Anh Tuấn lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 30 điểm. Nam sinh này ghi được điểm câu thứ hai, nhưng để Tuấn Khoa có điểm ở câu cuối cùng làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Dương Tuấn Khoa giành vòng nguyệt quế với 170 điểm.

Kết quả chung cuộc, Dương Tuấn Khoa (THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã lội ngược dòng thành công giành vòng nguyệt quế với 170 điểm. Nguyễn Văn Hậu (THPT chuyên Long An, tỉnh Long An) về nhì với 150 điểm.

Cùng xếp thứ 3, Bùi Duy Long (THPT FPT, Hà Nội) 50 điểm và Ngô Bảo Anh Tuấn (THPT Trần Phú, Lâm Đồng) 10 điểm.

Hà Cường