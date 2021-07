Nam sinh gào khóc ở điểm thi trường Amsterdam Hà Nội có cơ hội thi đợt 2?

Vụ việc nam sinh ở Hà Nội đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 muộn và không được thi vừa qua ít nhiều gây những tranh luận trong xã hội. Theo đoạn video được camera của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi lại, nam sinh N.K.Đ (học sinh Trường THPT Lương Văn Can) đến điểm thi lúc 7h52 ngày 8/7.

Quy chế thi quy định, sau khi phát đề 15 phút thí sinh sẽ không được dự thi. Theo lịch thi ngày 8/7, thí sinh sẽ dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Thời gian phát đề là 7h30, thời gian làm bài là 7h35.

Trưởng điểm thi tại trường THPT Chuyên Hà Nội cho biết, sáng hôm đó, trưởng điểm thi nhận được thông tin do bảo vệ báo cáo, tuy nhiên thí sinh đến muộn không được vào thi là đúng quy chế. Điểm thi thực hiện đúng quy chế.

Trả lời báo chí, ông Phạm Văn Đại – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thí sinh đi muộn sau 15 phút phát đề sẽ không được vào phòng thi theo Quy chế thi THPT. Em K.Đ. có được xem xét thi đợt 2, ông Đại thông tin việc này sẽ do Bộ GD&ĐT xác định.

Liên quan tới trường thợp này, chiều 8/7, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được thông tin một trường hợp nam sinh gào khóc khi không được vào phòng thi do đi thi muộn. Trên quan điểm của kỳ thi, Bộ GD&ĐT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh năm nay.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, nếu theo quy chế, thí sinh đó sẽ không được tốt nghiệp năm 2021 và phải đợi đến kỳ thi năm sau. Tuy nhiên, Bộ sẽ nghiên cứu để tạo điều kiện cho thí sinh chưa thi lần 1 sẽ được thi lại đợt 2 trong năm nay, trong đó có xem xét trường hợp nam sinh đi thi muộn.

Năm nay, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ xem xét tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh vì những lý do khó khăn cản trở do diễn biến của dịch COVID-19. Nhưng trường hợp nam sinh N.K.Đ (học sinh Trường THPT Lương Văn Can) đến điểm thi của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam muộn vẫn chưa được quyết định liệu có được thi đợt 2 hay không.