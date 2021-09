Nam sinh đầu tiên của Việt Nam lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu

(VTC News) -

Ban tổ chức giải thưởng Sinh viên Toàn cầu 2021 (Global Student Prize 2021) vừa công bố danh sách 50 gương mặt lọt top. Trong đó, Việt Nam có sự góp mặt của Đồng Ngọc Hà, sinh viên K65, khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trên trang thông tin chính thức của Global Student Prize giới thiệu: "Đồng Ngọc Hà là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2008, gia đình em chuyển đến Hà Nội, nhiều vấn đề trong cuộc sống từng ngăn cản mẹ của Hà theo đuổi ước mơ học hành.

Tuy nhiên, Hà vẫn được gia đình cho ăn học đầy đủ. Nam sinh tự nhận thấy bản thân là người may mắn khi được theo học trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt".

Đồng Ngọc Hà, sinh viên K65, khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng Ngọc Hà được giải thưởng Sinh viên Toàn cầu vinh danh do có nhiều đóng góp cho cộng đồng theo nhiều cách khác nhau. Cậu dạy Sinh học cho bạn bè cùng lớp, tổ chức các sự kiện và hoạt động học thuật. Năm 2019, nam sinh thành lập Biology For All Vietnam, dự án Sinh học cho người Việt nhằm hỗ trợ học sinh năng khiếu trong nước.

Dự án này đưa một nhóm gồm 7 giáo viên Sinh học tham gia giảng dạy các đội tuyển Olympic Sinh học cấp quốc gia tại 10 tỉnh, thành ở Việt Nam. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, dự án Biology For All Vietnam cũng tổ chức các hội thảo online, tiếp tục hỗ trợ và bồi dưỡng học sinh năng khiếu trên toàn quốc.

Đồng Ngọc Hà cũng từng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2020 và giải nhất Olympic Sinh học cấp quốc gia năm 2020.

Vào top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu, Đồng Ngọc Hà sẽ trở thành thành viên của Chegg Changemaker - cộng đồng sinh viên toàn cầu và có cơ hội tham gia vào các cuộc thảo luận quốc tế về chính sách, chiến dịch tác động đến học sinh, sinh viên và giáo dục.

Đặc biệt, nếu giành giải thưởng cao nhất này, Ngọc Hà sẽ nhận được phần thưởng trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Đồng Ngọc Hà trong top 50 sinh viên toàn cầu năm 2021.

Đây là năm đầu tiên giải thưởng Sinh viên Toàn cầu được tổ chức với sự hợp tác giữa Chegg.org - công ty cung cấp giải pháp công nghệ giáo dục có trụ sở tại Mỹ và Varkey Foundation - quỹ từ thiện toàn cầu tập trung vào việc cải thiện tiêu chuẩn giáo dục cho trẻ em kém may mắn. Varkey Foundation cũng là quỹ tổ chức giải thưởng Giáo viên toàn cầu mà năm ngoái cô giáo Hà Ánh Phượng vào top 10.

Giải thưởng Sinh viên Toàn cầu dành cho tất cả học sinh, sinh viên 16 tuổi trở lên, đang theo học tại một cơ sở học thuật hoặc chương trình đào tạo tài năng.

Giải thưởng này đánh giá các ứng viên dựa trên thành tích học tập, những tác động của họ đến bạn bè và cách ứng viên tạo ra những khác biệt trong cộng đồng. Đặc biệt, sự cố gắng, vượt qua khó khăn, cách thể hiện sự sáng tạo, đổi mới, cũng là yếu tố để ban tố chức đánh giá và đưa vào danh sách top 50.

Trong tháng 10/2021, top 10 của giải Sinh viên Toàn cầu và Giáo viên Toàn cầu năm nay sẽ được công bố. Lễ trao giải được tổ chức tại Paris, Pháp vào tháng 11 tới đây.