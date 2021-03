Nam sinh chuyên ngữ mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia thứ 2 về Hà Nội

(VTC News) -

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia quý 2 phát sóng chiều 21/3 chứng kiến cuộc so tài của 4 thí sinh: Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Nghĩa (trường THPT Chợ Gạo, Tiền Giang); Nguyễn Đỗ Duy Quân (trường THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre); Nguyễn Tấn Khải (trường Quốc tế TP.HCM - Học viện Mỹ).

Bước vào phần thi Khởi động, Việt Thái là người chơi đầu tiên. Em trả lời đúng 5/10 câu hỏi mang về 50 điểm cho bản thân- dẫn đầu đoàn leo núi. Tiếp theo sau là Duy Quân, Tấn Khải và Nguyễn Nghĩa cùng giành 30 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Việt Thái bứt phát là người đầu tiên nhấn chuông trả lời ô chữ vượt chướng ngại vật hàng ngang. Với câu trả lời “Thanh niên làm theo lời Bác”, Việt Thái giành được 80 điểm, nâng tổng điểm lên thành 130- tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi.

Nam sinh vui mừng: "Trước khi bước vào trận thi quý lần này, em chưa từng nghĩ mình sẽ giải được ô chữ vượt chướng ngại vật nhanh đến vậy. So với những lần thi quý trước, các anh chị phải giải những ô chữ khá học búa và ngày hôm nay em tin mình đã gặp may mắn. Đạt được 80 điểm, em sẽ cố gắng duy trì khoảng cách điểm với các bạn để về đích với điểm số cao nhất có thể".

(Ảnh cắt từ clip).

Bước vào phần thi Tăng tốc, Việt Thái tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi không chỉ trả lời đúng cả 4 câu hỏi. Trong đó 3/4 câu, cậu là người đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất cho với các bạn cùng chơi.

Kết thúc phần thi này, Việt Thái có 280 điểm, Nguyễn Nghĩa tạm đứng thứ 2 với 150 điểm, Duy Quân đạt 100 điểm và người tạm thời dẫn cuối là Tấn Khải giành 80 điểm.

Cách biệt 70 điểm so với người đứng thứ hai và 200 điểm so với người đứng cuối, Thái khiêm tốn chia sẻ, em đã gặp may mắn ở phần thi này. Với cách biệt điểm số, Thái cho hay, mình sẽ chọn hướng chơi có chút mạo hiểm ở phần thi Về đích để thử thách bản thân.

Ở phần thi Về đích, Việt Thái chọn gói câu hỏi 30, 10 và 20 điểm. Thái chỉ trả lời đúng ở câu hỏi thứ ba và kết thúc phần thi của mình với tổng 290 điểm.

Trong phần thi của bạn Nguyễn Nghĩa, do Việt Thái giành quyền trả lời nhưng đưa ra các câu trả lời chưa chính xác đã bị trừ 15 điểm và chỉ còn 265 điểm.

Sau đó, Việt Thái lại giành lại được 30 điểm từ việc giành quyền trả lời câu hỏi ở phần thi của bạn chơi Tấn Khải. Nhờ đó, Việt Thái về đích với 295 điểm- nhất quý 2.

Đặc biệt, Việt Thái là người thứ 2 bước vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Điều này đồng nghĩa với việc câu truyền hình trực tiếp trận chung kết năm sẽ về với trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Lần lượt về sau Việt Thái là các em Nguyễn Nghĩa (Trường THPT Chợ Gạo - Tiền Giang) với 140 điểm; Nguyễn Đỗ Duy Quân (Trường THPT Chuyên Bến Tre - Bến Tre) với 110 điểm; Nguyễn Tấn Khải (Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) với 35 điểm.

Thí sinh đầu tiên vào vòng chung kết năm của Đường lên Đỉnh Olympia 2021 là Nguyễn Hoàng Khánh (trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh).