Nam sinh bán ma túy mới 'ngụy trang' trong nước xoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (21 tuổi, quê An Giang) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khuya 6/9, cảnh sát đi tuần tra và phát hiện Đạt lái xe máy trên đường Hùng Vương với biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Ma túy được sử dụng bằng hòa tan với nước. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lực lượng chức năng sau đó tìm thấy trong túi áo của Đạt có một gói chứa bột màu vàng, nghi là ma túy nên đưa người này về trụ sở để làm rõ.

Qua giám định, cảnh sát xác định số bột màu vàng thu giữ được là ma túy ở thể rắn, có trọng lượng hơn 17 gram.

Đạt khai anh ta lấy số ma túy này từ một người quen tại huyện Nhà Bè và giao tới cho khách tại quận 5 với giá 2 triệu đồng mỗi gói. Loại ma túy này tên "nước xoài", pha vào nước để uống.

Cảnh sát cho biết Đạt là sinh viên của một trường đại học ở quận 7, TP.HCM.