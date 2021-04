Nam sinh 10 tuổi thi hùng biện quốc tế kêu gọi xây trường học vùng cao

Video: Em Nguyễn Đăng Bảo lớp 5T Trường Tiểu học Ban Mai, Hà Nội hùng biện về dự án

TLiM 2021 International Student Speech Contest là cuộc thi hùng biện học sinh quốc tế thường niên được Franklin Covey Education - tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu tại Mỹ, tổ chức từ năm 2016.

Năm 2020, học sinh Nguyễn Đăng Bảo - học sinh lớp 5T (Trường Tiểu học Ban Mai, Hà Nội) dự thi và lọt top 13 video xuất sắc nhất thế giới. Điều đó truyền cảm hứng mạnh mẽ để em tiếp tục chủ động tìm hiểu, tham gia cuộc thi năm 2021.

Đăng Bảo cho biết, năm nay, mặc dù bận ôn thi chuyển cấp nhưng em vẫn quyết dự thi, bởi mỗi lần thi là một lần em được chủ động tìm tòi khám phá, sáng tạo cuộc sống cũng như chính bản thân.

Năm nay, Đăng Bảo chọn dự án đề cao phát triển giáo dục để thay đổi cuộc đời trẻ em nghèo vùng cao. Bảo trao đổi cùng gia đình, thầy cô về dự định thực hiện một chương trình thiện nguyện tặng sách và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán 2021. Tuy nhiên thời điểm đó dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, trong khi chỉ còn một tháng để thực hiện bài thi nên chuyến đi của Đăng Bảo chưa thể thực hiện được.

Bù lại, Đăng Bảo tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện do trường tổ chức, thường xuyên tặng lại những phần thưởng, học bổng mình nhận được cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Qua tham khảo những chương trình thiện nguyện mà các tổ chức, cá nhân khác đã thực hiện, đặc biệt là ở vùng miền núi, em nhận thấy thực tế rằng dù có rất nhiều người hảo tâm, rất nhiều sự ủng hộ nhưng đồng bào vùng cao vẫn đói nghèo.

Sau khi tự tìm hiểu thông tin trên mạng và tham khảo bài viết về các vấn đề toàn cầu, Bảo cho rằng giáo dục làm giải pháp để phát huy nỗ lực tự thân của chính người dân nơi đây.

Trong video hùng biện dự thi của mình, Đăng Bảo trình bày rõ, việc xây dựng trường học ở từng bản làng vùng cao cho mọi trẻ em được đến trường là bước đầu tiên. Bài toán cần giải là gây quỹ để có nguồn tài chính thực hiện.

Đăng Bảo dự định xây dựng diễn đàn trao đổi thông tin kết nối học sinh và phụ huynh, giới thiệu tiềm năng du lịch, kêu gọi đóng góp về tài chính, hỗ trợ đào tạo giáo viên, kêu gọi tham gia giảng dạy luân phiên của các sinh viên đại học ở các lớp vùng hẻo lánh...

Em muốn phát huy sức mạnh đoàn kết của 54 dân tộc anh em để cùng phát triển, như từng đoàn kết để chiến thắng giặc ngoại xâm trong lịch sử... Đây mới là ý tưởng, song Bảo rất nghiêm túc và sẽ kiên trì, quyết tâm theo đuổi dự án này trong tương lai.

Thần tượng của Đăng Bảo là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Martin Luther King, Abraham Lincolh - những người cống hiến cả đời phục vụ cho lý tưởng và cộng đồng... Ước mơ sau này của em là trở thành một nhà ngoại giao, hoặc nhà giáo dục, doanh nhân.

TLiM 2021 International Student Speech Contest dành cho học sinh từ 5-19 tuổi tại hơn 5.000 trường. Chủ đề của cuộc thi năm 2021 hướng tới việc khuyến khích học sinh thể hiện khả năng lãnh đạo thông qua thực hiện những dự án phục vụ cộng đồng và ý tưởng để giải quyết các nhu cầu từ dự án đó tốt nhất. Ban tổ chức sẽ chọn từ mỗi khu vực 20 video chất lượng nhất để tìm ra 5 video dẫn đầu chung cuộc ở từng độ tuổi dự thi.

The Leader in Me được thực hiện từ năm 1999 nhằm phát triển các khả năng tiềm tàng của con người, tạo ra thay đổi đột phá cho học sinh. Thông qua FCE Việt Nam (For Children Education Vietnam) – đối tác toàn cầu của Tập đoàn giáo dục Franklin Covey, hiện có 12 trường học tại Việt Nam đang áp dụng giải pháp giáo dục toàn diện The Leader in Me (lãnh đạo bản thân).

Tinh thần của The Leader in Me chú trọng rèn giũa cho học sinh sống trách nhiệm, chủ động và vận dụng thành công các mảng năng lực, kỹ năng của thế kỷ 21 trong học tập và cuộc sống. 7 thói quen trong chương trình The Leader in Me gồm: 1. Sống chủ động 2. Bắt đầu với mục tiêu 3. Ưu tiên việc quan trọng 4. Tư duy cùng thắng 5. Hiểu rồi được hiểu 6. Hợp lực 7. Rèn dũa bản thân.