Năm nay, mùa đông ở miền Bắc đến sớm hơn

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: “Năm 2020, có khả năng nước ta sẽ xuất hiện các đợt không khí lạnh sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, khả năng mùa đông ở Bắc bộ đến sớm và người dân sẽ được đón cái rét đầu mùa sớm hơn”.

Theo ông Khiêm, không khí lạnh ảnh hưởng trong giai đoạn bão vẫn còn hoạt động, cần đề phòng tổ hợp của không khí lạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới, bão.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

“Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông có thể gây mưa, lũ lớn ở các tỉnh miền Trung, nhất là giai đoạn tháng 11 và tháng 12 năm 2020”, ông Khiêm nhận định.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, năm 2020, bão sẽ có xu hướng di chuyển lệch nhiều về miền Trung và phía Nam. “Mặc dù vậy khu vực phía Bắc vẫn rất cần chú ý, không được chủ quan. Lịch sử đã chứng minh, tuy bão vào khu vực Thanh Hóa – Nghệ An và các điểm khác nhưng hoàn lưu bão, mưa lớn và những tác động từ xa của bão vẫn làm tràn đê, gây ảnh hưởng nặng nề ở nhiều nơi ngoài phía Bắc”, ông Khiêm cảnh báo.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khuyến cáo, mùa mưa bão năm 2020, các địa phương cần chú ý đến tác động của sóng cao kết hợp với triều cường làm ảnh hưởng đến hệ thống đê bao, đập chắn. Thậm chí gây tràn đê đặc biệt ở khu vực miền Trung và các tỉnh phía Nam.

Nguy cơ xuất hiện thời tiết nguy hiểm trong 6 tháng cuối năm 2020

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 - 12/2020, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng giảm dần, nhưng vẫn có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh trong những tháng cuối năm 2020. Do tác động của pha lạnh nên thời tiết, khí hậu có sự thay đổi đáng kể.

Năm 2020, không khí lạnh có khả năng tràn về sớm hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, mưa, bão có khả năng gia tăng hơn từ mùa thu năm nay (khoảng từ tháng 9 - 12). Đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 7 - 8 ở vùng biển phía Nam Biển Đông.

Dự báo, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Có khả năng xuất hiện khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm.

Về nắng nóng, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình từ tháng 7 - 9 phổ biến ở mức cao hơn nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1,0 độ C. Tháng 10 - 12, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng từ 0,5 - 1,0 độ C. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các đợt nắng nóng còn xảy ra trong tháng 7 ở Bắc Bộ và tháng 7 - 8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

