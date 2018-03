Năm nay lãnh đạo địa phương về Trung ương chúc Tết giảm mạnh

Lãnh đạo các địa phương trực tiếp về Trung ương chúc Tết các ban, bộ, ngành và cấp dưới chúc Tết cấp trên giảm mạnh so với Tết Đinh Dậu 2017.

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ban Bí thư nhất trí đánh giá năm nay Ban Bí thư, Thủ tướng và các cơ quan chức năng đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sớm hơn so với mọi năm, tạo điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, bài bản, quyết liệt, thiết thực và hiệu quả.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết gắn liền với kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, triển khai kịp thời nhiệm vụ của năm 2018, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nghiêm túc triển khai Chỉ thị 16 của Ban Bí thư, việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Khối lượng dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân khá lớn. Hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn định.

Do chất lượng, mẫu mã hàng hóa trong nước ngày càng tăng và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nên hàng hóa sản xuất trong nước được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chăm lo khá đầy đủ, các tầng lớp nhân dân trong cả nước vui tươi, phấn khởi, tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cùng với ngân sách Nhà nước, nhiều hình thức xã hội hóa đã huy động các nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhân dân tham gia rất tích cực các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn”.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức đi thăm, tặng quà, chúc Tết các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, cán bộ lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, những gia đình nghèo, bị thiên tai bão lũ... với mục tiêu mọi nhà, mọi người đều có Tết, qua đó tô đậm nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh.

Trong dịp Tết, tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc, hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa bàn trọng điểm, các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí được bảo đảm an toàn, các tầng lớp nhân dân vui Tết đón Xuân trong không khí vui tươi, bình yên, an toàn.

Tình hình an ninh chính trị ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo được giữ vững. Giao thông, thông tin liên lạc trong dịp Tết được bảo đảm thông suốt, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách đi lại an toàn, thuận lợi.

Hoạt động lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi mừng năm mới thiết thực, vui tươi, phấn khởi, an lành, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, bảo đảm đúng các quy định của Trung ương và địa phương. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được tổ chức tốt ở khắp các địa phương, vùng miền trong cả nước.

Hoạt động đối ngoại, hoạt động du lịch được thúc đẩy nhằm quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Việc tổ chức đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp đã có nhiều chuyển biến và hiệu quả rõ nét. Lãnh đạo các địa phương trực tiếp về Trung ương chúc Tết các ban, bộ, ngành và cấp dưới chúc Tết cấp trên giảm mạnh so với Tết Đinh Dậu 2017.

Tuy nhiên, việc tổ chức Tết Nguyên đán vừa qua vẫn còn để xảy ra những vấn đề rất đáng lưu tâm cần có biện pháp để kịp thời chấn chỉnh. Tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ, số người bị thương, số người chết, nhưng vẫn còn cao, vẫn là vấn đề nghiêm trọng, nhức nhối.

Tình trạng ngộ độc rượu, thực phẩm, đốt pháo nổ tại một số nơi, tình trạng cờ bạc đỏ đen, mê tín dị đoan, lãng phí còn tái diễn, nguy cơ mất an toàn cháy nổ còn cao. Việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm... Một số nơi còn xảy ra các vụ án nghiêm trọng, người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ ngay trong bệnh viện...

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần hết sức quan tâm chỉ đạo khắc phục tình trạng này trong các năm sau. Qua kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ những mặt được, những mặt còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm để những năm tới tổ chức Tết Nguyên đán tốt hơn, đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Nhất trí với báo cáo của Văn phòng Trung ương và ý kiến đánh giá của các Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành về tình hình và kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, nêu rõ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được tổ chức vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, an lành, tiết kiệm, tăng thêm niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân và quân bước sang năm mới với nhiều triển vọng mới.

Kết quả trên là cộng hưởng của những thành tựu đất nước đạt được trong năm 2017, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân, thể hiện sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân, niềm tin vào sức mạnh dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả đó đạt được là nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dân khí.

Tổng Bí thư đề nghị ngay sau Tết Nguyên đán, các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần bắt tay ngay vào công việc của mình, hăng hái thi đua sản xuất, làm việc có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Tổng Bí thư hoan nghênh Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, triển khai nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công.

Tổng Bí thư lưu ý, sau Tết các hoạt động lễ hội, du xuân vẫn tiếp diễn. Vì vậy, các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức lễ hội, thực hiện tốt các nội dung có liên quan đã nêu trong Chỉ thị 16 của Ban Bí thư, tổ chức lễ hội văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống.

Việc tổ chức Tết trồng cây cần bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, tránh hình thức, phô trương, trồng cây để bảo vệ môi trường sinh thái.

Video: Chuyện "nhậu'' của người Việt trong mắt người nước ngoài

>>> Đọc thêm: Gần 2.000 người thương vong vì tai nạn giao thông năm 2017 ở Hà Nội