Nam Em song ca tình tứ với Bạch Công Khanh

(VTC News) -

Nam ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh vừa ra mắt loạt ca khúc chủ đề Dằm trong tim thuộc chuỗi dự án Khanh’s live của mình. Buổi thu âm trực tiếp (live session) gồm 9 ca khúc quen thuộc với khán giả như Dằm trong tim, Thiên đàng không xa, Say You Will, 999 đoá hồng, Chuyện tình tan vỡ, Bến Thượng Hải, Phai dấu cuộc tình và Trái tim không ngủ yên. Tất cả các ca khúc đều được thu hình và hát live liên tục khoảng 9 tiếng đồng hồ tại studio.

Bạch Công Khanh thực hiện dự án âm nhạc mang tên "Khanh’s live".

Bạch Công Khanh nhấn mạnh, với bất kỳ dự án nghệ thuật nào, anh luôn có sự đầu tư chỉn chu và đó là điều bắt buộc đối với nghệ sĩ: "Khi đã chuyên nghiệp thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng gấp ngàn lần một người thích hát bình thường. Tôi có thể tự tin nói, khi bước lên sân khấu, tôi có chất nghệ sĩ không thua ai".

Nam Em là khách mời duy nhất song ca hai ca khúc Chuyện tình tan vỡ và Trái tim không ngủ yên trong dự án đầu tiên này của anh. Trở nên thân thiết từ phim điện ảnh Nhà không bán, Bạch Công Khanh và Nam Em trở thành cặp đôi ăn ý trên phim lẫn sân khấu âm nhạc. Cả hai nhận được sự yêu mến của khán giả vì ngoại hình tương xứng và tài năng đa dạng.

Thời gian qua, tin đồn hẹn hò của hai người xuất hiện do họ có nhiều cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, Bạch Công Khanh phủ nhận, cho biết anh chỉ có quan hệ đồng nghiệp với Nam Em.

Nam Em là khách mời duy nhất trong dự án này của nam ca sĩ.

Bạch Công Khanh đang là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với vai cậu Hai Lương trong phim Duyên kiếp phát sóng trên Truyền hình Vĩnh Long. Những đêm nhạc của anh ở nhiều phòng trà nổi tiếng tại TP.HCM liên tục trong tình trạng “cháy vé”. Sắp tới, anh sẽ trở lại với vai trò MC trong những chương trình truyền hình quen thuộc.

Video: Bạch Công Khanh và Nam Em song ca "Trái tim không ngủ yên"