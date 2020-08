Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm Toán, Hà Nội 'trượt' top 10

Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, TS Lê Thống Nhất cho biết, tất cả các môn thi năm nay đều có điểm trung bình cao hơn năm 2019. Điều này là dễ hiểu bởi kỳ thi năm nay là tốt nghiệp THPT chứ không phải kỳ thi THPT quốc gia với 2 mục tiêu vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học. Với đường lối mới như thế, việc điểm trung bình các môn cao hơn là tất yếu, phù hợp.

Nếu trước đây một số môn như Lịch sử, tiếng Anh điểm trung bình thấp, bị xã hội phản ứng, thì năm nay điểm trung bình hai môn này dù vẫn thấp so với các môn khác nhưng so với bản thân của nó thì đã có sự cải thiện.

Năm 2019, điểm trung bình môn Lịch sử là 4,3, môn tiếng Anh là 4,36. Năm nay điểm trung bình môn Lịch sử tăng lên ở mức trên 5 điểm, môn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là 4,57.

Kết quả thi môn tiếng Anh như vậy cũng phản ánh thực chất vấn đề học ngoại ngữ trong các trường phổ thông hiện nay. Qua đó, đặt ra yêu cầu là phải nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ theo hướng đào tạo công dân toàn cầu. Khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, việc đầu tư, đẩy mạnh chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cũng là điều chúng ta cần rất quan tâm.

Những môn ít rơi vào tổ hợp xét tuyển đại học như Sinh học điểm trung bình cũng ở mức thấp so với các môn học khác, là 5,59. Điểm trung bình môn học này thấp theo TS Lê Thống Nhất, không phải do chất lượng dạy và học kém mà do học sinh khá thực dụng; các môn thi tốt nghiệp nhưng ít có tổ hợp xét tuyển đại học thì động lực học tập của các em cũng không nhiều.