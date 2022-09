Nam diễn viên Hàn qua đời ở tuổi 30

Tối 22/9, Wikitree thông tin diễn viên Jung Joong Ji qua đời ở tuổi 30, nghi do tự sát. Mẹ anh cho biết con trai bà đã lựa chọn kết thúc cuộc đời theo cách tiêu cực ngày 9/9. Nguyên nhân cụ thể không được tiết lộ. Tang lễ đã tổ chức vào ngày 11/9.

Mẹ Jung Joong Ji đau lòng vĩnh biệt con trai trên mạng xã hội: "Tôi là mẹ Jung Joong Ji. Con trai Joong Ji đã tự kết thúc cuộc đời mình. Tôi chẳng thể nào diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này”.

Jung Joong Ji.

Jung Joong Ji được khán giả biết đến khi tham gia show sống còn Produce 101 mùa 2 của Mnet, phát sóng năm 2017 và dừng chân ở thứ hạng 64. Khi đó anh tham gia với tư cách là “gà” của Waze Company. Trước đó, anh nổi tiếng trên mạng xã hội Hàn Quốc nhờ hình tượng bạn trai ấm áp.

Ở vai trò diễn viên, anh tham gia vở diễn Prison và The Stone of Love. Năm 2017, Jung Joong Ji đã chiến thắng hạng mục nam diễn viên tại Hanbit Award do ban tuyển chọn làn sóng Hallyu tổ chức. Năm 2018, anh lần đầu tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Thời điểm trước khi tham gia Produce 101, Jung Joong Ji vướng cáo buộc quấy rối tình dục một cô gái trong rạp chiếu phim. Người này sau đó đã chia sẻ nhiều ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ, bao gồm cả lời xin lỗi của Jung Joong Ji.

Tuy nhiên sau này, Jung Joong Ji đã lên tiếng tố cáo công ty quản lý cố tình tạo scandal, phát tán tin đồn gây sốc để tên tuổi anh được chú ý. “Cuối cùng tin đồn này lại hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại tất cả, vì vậy tôi đã rời bỏ công ty", anh nói.

Thí sinh Produce 101 tiếp tục chia sẻ: “Mọi người chỉ trích tôi trong khi không biết sự thật. Thật khó để giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Tôi thực sự không phạm bất kỳ tội gì cả… Tôi không phải là tội phạm. Chúng thực sự chỉ là những tin bịa đặt, nhưng có ai thèm tin tôi đâu?”.