Năm 2022 sẽ thanh tra việc tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vaccine COVID-19

(VTC News) -

Theo đó, sẽ có 47 cuộc thanh tra lĩnh vực y tế, trong đó, Thanh tra Bộ Y tế thực hiện 25 cuộc về y tế dự phòng, dược phẩm, phòng chống tham nhũng...

Ở quyết định này, trong lĩnh vực y tế dự phòng có 4 cuộc thanh tra về công tác tiếp nhận, phân bổ và tiêm vaccine COVID-19, an toàn sinh học phòng xét nghiệm; thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thanh tra công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng, môi trường y tế....

Bộ Y tế sẽ thanh tra về công tác tiếp nhận, phân bổ và tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó thanh tra 6 cuộc trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 8 cuộc trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế (thanh tra công tác quản lý nhà nước về tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc” và “ bán lẻ thuốc”; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế...).

7 cuộc thanh tra hành chính, với nội dung về thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư; thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng kinh phí đối với một số dự án có sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và một số chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Y tế. Ngoài ra còn có 22 cuộc thanh tra chuyên ngành (y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược, an toàn thực phẩm, dân số...).

Theo Bộ Y tế, công tác thanh tra sẽ đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về y tế, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.