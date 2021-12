Năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,84%

(VTC News) -

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 giảm 0,18% so với tháng trước và tăng 1,81% so với tháng 12/2020. Bình quân năm 2021, CPI tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Tổng Cục thống kê cho biết, những nguyên nhân chính làm CPI tháng 12/2021 giảm là do giá xăng dầu, giá gas trong tháng giảm theo giá nhiên liệu thế giới; dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước; học phí học kỳ I năm học 2021-2022 tiếp tục được miễn, giảm tại nhiều địa phương.

CPI tháng 12 giảm 0,18% so với tháng trước. (Ảnh minh họa: Bộ Công Thương)

Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng 0,81% so với bình quân năm 2020.

Giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 12 tăng 0,25% so với tháng trước; tăng 1% so với tháng 12/2020 và bình quân năm 2021 tăng 8,67% so với năm trước.

Chỉ số giá USD tháng 12 tăng 0,84% so với tháng trước; giảm 0,58% so với tháng 12/2020 và bình quân năm 2021 giảm 0,97% so với năm trước.