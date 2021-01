Năm 2020, TP.HCM xảy ra 11 vụ cháy lớn

(VTC News) -

Thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, trong năm 2020, trên địa bàn TP xảy ra 290 vụ cháy. Trong đó, 11 vụ cháy lớn làm 12 người chết và 11 người bị thương trong năm 2020.

Đám cháy lớn xảy ra tại quán karaoke Pharaon trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM) hôm 7/4/2020.

Số vụ cháy đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 52 vụ, tỷ lệ 5,2%). Tuy nhiên, tình hình cháy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số người chết và bị thương do cháy gây ra tăng so với cùng kỳ (tăng 1 người chết, tỷ lệ 8,33%, tăng 15 người bị thương, tỷ lệ 55,56%).

Các sự cố cháy nổ vẫn tập trung ở nhà ở đơn lẻ, nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện. Nguy cơ cháy, nổ vẫn đang tiềm ẩn ở mức độ cao và gây thiệt hại khó lường.

Do đó, trong năm 2021, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, nhanh chóng và chuyên sâu các biện pháp phòng chống.