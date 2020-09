Nagakawa ra mắt bộ thiết bị nhà bếp cao cấp: Trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng

Trải nghiệm tuyệt vời dành cho những người nội trợ

Cuộc sống hiện đại sôi động, tốc độ cao với những bộn bề lo toan khiến trải nghiệm nấu bếp trở thành một nghĩa vụ hơn là niềm vui trong gia đình. Thấu hiểu những vất vả và trăn trở đó, bộ sưu tập thiết bị nhà bếp của Nagakawa hướng tới những đầu tư công nghệ mới và thiết kế tinh tế, đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhất của người nội trợ, biến không gian từng căn bếp trở thành nơi mang lại cảm giác thư thái, bình yên và ngập tràn cảm hứng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.

Không những thế, giải pháp của Nakagawa cho phép giảm thiểu chi phí đầu tư cho khách hàng, với mong muốn mọi gia đình Việt đều có cơ hội trải nghiệm sản phẩm cao cấp với giá cả phải chăng.

Tại lễ ra mắt bộ sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp, bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang không ngừng sáng tạo và đổi mới trong việc cung cấp các sản phẩm tiện nghi bằng sự thấu hiểu mọi nỗi lo, quan tâm mọi nhu cầu và trách nhiệm đến cùng vì chất lượng cuộc sống của gia đình Việt. Bộ sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp này đánh dấu sự dịch chuyển chiến lược của Nagakawa trong giai đoạn mới, đó là lấy khách hàng làm trung tâm”.

Bộ sản phẩm Thiết bị nhà bếp cao cấp không chỉ sở hữu chất lượng vượt trội với giá cả phải chăng mà còn có chế độ bảo hành lên tới 5 năm với hàng trăm trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc. Đặc biệt, khách hàng được hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp Nagakawa.

Bộ sản phẩm thiết bị nhà bếp Nagakawa mang đến cho người dung những trải nghiệm nấu nướng tuyệt vời

Bộ thiết bị nhà bếp thông minh với công nghệ tối tân

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong lần ra mắt lần này là sản phẩm bếp điện từ thông minh thế hệ mới. Để giúp người tiêu dùng tránh mất nhiều thời gian nấu nướng dễ sinh nóng bức, mệt nhọc, Nagakawa lựa chọn giải pháp đi sâu vào hiệu suất hoạt động của sản phẩm.

Bếp điện từ Nagakawa được trang bị bộ vi xử lý kép IGBT cùng mâm từ cấu tạo từ hơn một trăm sợi đồng nguyên chất với kết cấu đặc biệt giúp bếp duy trì hoạt động bền bỉ với hiệu xuất cao, thích hợp ngay cả với những vùng có điện áp không ổn định.

Kết hợp hoàn chỉnh cùng công nghệ Inverter và chức năng Booster, bếp điện từ Nagakawa dễ dàng đạt hiệu suất cực đại trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo độ bền của bếp. Điều này giúp người nội trợ rút ngắn thời gian nấu, không cần lo nghĩ đến việc tiêu tốn năng lượng, thoải mái và an tâm khi vào bếp, để mỗi khoảnh khắc trong gian bếp đều là giây phút thư thái, tĩnh tại trong tâm hồn.

Tiết kiệm trọn vẹn cả chi phí hoạt động lẫn chi phí sắm sửa ban đầu, bếp điện từ Nagakawa phù hợp với mọi loại nồi chảo sẵn có nhờ vào việc sở hữu khu vực nấu linh hoạt giữa bếp từ và bếp hồng ngoại. Đặc biệt, Nagakawa còn bổ sung cho mẫu sản phẩm cao cấp công nghệ Flexi Zone thời thượng giúp người dùng thoải mái đặt để các loại nồi có kích thước lớn nhỏ khác nhau mà vẫn đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ của bếp.

Hơn thế nữa, dòng bếp điện từ cao cấp của Nagakawa còn đặc biệt an toàn với mặt kính Schott Ceran, nổi tiếng với độ bền và khả năng chịu nhiệt lớn lên đến 700 độ C, vừa mang lại vẻ ngoài sang trọng, bền đẹp cho bếp, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình nấu nướng.

Bếp còn được tích hợp nhiều tính năng ưu việt như: kiểm soát nhiệt độ vùng nấu, chống nhiệt lan tỏa, khóa an toàn thông minh…, đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên trong gia đình, nhất là người già và trẻ nhỏ trong suốt quá trình sử dụng.

Cùng với bếp điện từ, hai sản phẩm còn lại trong hệ sinh thái nhà bếp của Nagakawa gồm máy hút mùi và máy rửa bát cũng tập trung đi sâu về “chất”, phù hợp với nhu cầu và văn hóa của người tiêu dùng Việt. Nhóm sản phẩm mới sẽ là minh chứng cho tầm nhìn và mục tiêu mà Tập đoàn Nagakawa hướng tới, đặt trải nghiệm và lợi ích của khách hàng lên trên hết. Với bộ sản phẩm cao cấp này, người tiêu dùng không những được sở hữu sản phẩm chất lượng cao mà còn tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm an tâm, thư thái trong không gian bếp.

Dòng sản phẩm bếp điện từ của Nagakawa tập trung vào nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng.