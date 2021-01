Nadech Kugimiya - tài tử vạn người mê của Thái Lan

(VTC News) -

Nadech Kugimiya sinh ngày 17/12/1991 tại Khon Kaen, tỉnh lớn thứ hai của vùng đông bắc Thái Lan. Tên thật của anh là Chonlathit Yodprathum. Diễn viên này cao 178cm, mang trong mình hai dòng máu, bố anh là người Áo và mẹ là người Thái Lan. Gương mặt lạnh lùng, trưởng thành nhưng lại ấm áp, trẻ con khi nở nụ cười giúp Nadech thu hút người đối diện.

Nadech Kugimiya với vẻ đẹp lai Âu Á nam tính và quyến rũ.

Anh từng làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng và nhiều dự án điện ảnh như Tình yêu và thù hận, Trò chơi tình yêu, Trái tim người thừa, Duyên trời định, Nghiệt duyên, Nữ thần rắn.

Trong vòng 10 năm gia nhập showbiz tính đến nay, Nadech Kugimiya giành được 137 giải thưởng lớn nhỏ; 8 năm liên tiếp nhận giải thưởng danh giá Cool Guy of the Year (Daradaily The Great Awards), 8 năm liên tiếp nhận danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc (Siam Dara Star Awards), 6 lần nhận giải thưởng và đề cử tại Giải thưởng nghệ thuật Hàn lâm Hoàng gia Thái Lan.

Giữa thị trường giải trí thị phi, Nadech Kugimiya tìm được tình yêu với người đồng nghiệp Yaya Urassaya. Hai người bên nhau tròn 10 năm, ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí và cùng hiện diện trong sự nghiệp của nhau.

Nadech Kugimiya gặp gỡ Yaya Urassaya lần đầu tiên vào năm 2010, khi cùng đóng phim Duangjai Akkanee (Trái tim của Akkanee) – nội dung gần tương đồng với tác phẩm Romeo & Juliet. Sau đó, cặp đôi cùng nhau tham gia nhiều dự án chung và bị đồn “phim giả tình thật” trong nhiều năm. Tuy nhiên, cả hai đều một mực khẳng định chỉ là bạn bè. Cho tới tháng 5/2019, trong concert của mình, Nadech Kugimiya lần đầu công khai chuyện tình với Yaya.

Nadech Kugimiya khoe thân hình nóng bỏng trên tạp chí Men Health.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Nadech Kugimiya tiếp tục góp mặt trong tác phẩm Lừa đểu gặp lừa đảo của đạo diễn Mez Tharatorn. Anh hoá thân thành kẻ lừa đảo Tower, giúp cô gái đáng thương Ina đòi lại tiền từ người tình cũ Petch. Tác phẩm gây tiếng vang tại Thái Lan khi trình chiếu hồi tháng 12 năm 2020.

Bạn diễn Pongsatorn Jongwilak – người vào vai người anh Jone của Tower trong Lừa đểu gặp lừa đảo – nhận xét về Nadech Kugimiya: “Làm việc với Nadech, tôi thấy cậu ấy rất chuyên nghiệp. Tôi rất vui khi được hợp tác với diễn viên số một trong làng giải trí”.

Lừa đểu gặp lừa đảo được công chiếu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Lào, Malaysia, Brunei, Campuchia, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Macao, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Lừa đểu gặp lừa đảo là bộ phim cảm động nhưng có nhiều tình tiết hài hước.

Câu chuyện phim và dàn diễn viên Nadech Kugimiya, Baifern Pimchanok, Bank Thiti… nhận được nhận xét tích cực từ khán giả. Phim thu về 3,68 triệu baht (khoảng 2,8 tỷ đồng) tại Thái Lan trong ngày đầu công chiếu - đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày đầu trình chiếu các phim rạp tại Thái Lan năm 2020. Sau 12 ngày, con số này đã chạm mốc 72 triệu baht (gần 56 tỷ đồng). Có thể thấy, Lừa đểu gặp lừa đảo thêm một lần đưa Nadech Kugimiya lên đài danh vọng.

Tại Việt Nam, Lừa đểu gặp lừa đảo sẽ bắt đầu được công chiếu vào ngày 15/1.