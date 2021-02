Mỹ tố Trung Quốc cung cấp 'không đủ dữ liệu gốc' về COVID-19

(VTC News) -

“Chúng tôi cần một cuộc điều tra quốc tế đáng tin cậy, công khai, minh bạch do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu”, CBS dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay.

“WHO sắp đưa ra một báo cáo về nguồn gốc của đại dịch COVIS-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng Trung Quốc đã cung cấp đầy đủ dữ liệu gốc về cách thức mà đại dịch này bắt đầu lây lan. Cả WHO và Trung Quốc cần làm rõ điều này”, Jake Sullivan nói.

Chợ hải Sản ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Nói về việc liệu WHO có đang "bị thao túng" bởi Trung Quốc hay không, trả lời phỏng vấn CBS, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết: “Điều tôi muốn nói là cần có một cuộc điều tra dựa trên cơ sở khoa học với việc tiếp cận tất cả các dữ liệu. Điều này không chỉ để biết điều gì đã xảy ra trong đại dịch này, mà còn để có thể ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Những bài học chúng ta rút ra trong lần này sẽ được áp dụng trong tương lai”.

Khi được hỏi liệu ông có đứng về phía chính quyền Trump khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 được tạo ra từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc - một giả thuyết được cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo thúc đẩy, ông Sullivan nói rằng một cuộc điều tra độc lập, không liên quan đến chính trị là con đường duy nhất dẫn đến sự thật.

“Chính phủ Trung Quốc chưa có đủ sự minh bạch và WHO vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm hiểu chính xác nguồn gốc mà virus SARS-CoV-2 xuất hiện”, ông Sullivan cho hay.

Hôm 9/2, Nhà Trắng cho biết Mỹ muốn xem xét kỹ báo cáo của WHO, khi báo cáo cho rằng không có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Hôm 14/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đề nghị Trung Quốc giao nộp dữ liệu quan trọng từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19. “Chúng tôi cần xem dữ liệu. Chúng tôi cần xem tất cả các bằng chứng. Chúng ta cần biết chính xác nó đã xảy ra như thế nào”, ông Johnson nói về đại dịch, lưu ý rằng những phát hiện của WHO còn chưa rõ ràng.

Trung Quốc lên tiếng phản bác sau khi Mỹ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về báo cáo điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 của WHO, cho rằng Mỹ đã làm tổn hại đến hợp tác đa phương, trong đó có cả WHO cũng như hoạt động hợp tác quốc tế để đối phó với COVID-19 trong những năm gần đây.

Trước đó, nhóm chuyên gia tới WHO kết thúc cuộc điều tra về nguồn gốc dịch tại Vũ Hán - nơi ghi nhận những ca mắc COVID-19 đầu tiên. Nhóm này kết luận, virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ các mặt hàng hải sản đông lạnh chứ không phải rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán như nhiều người đặt giả thiết.