Mỹ siết chặt an ninh, bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden

(VTC News) -

Người dân Mỹ đã được khuyến cáo không nên đổ về thủ đô Washington để tham gia lễ nhậm chức của ông Biden và bà Kamala Harris sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ vào tuần trước. Khuyến cáo này được đưa ra, khi Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc biểu tình có vũ trang tại 50 bang và ở thủ đô Washington D.C trong ngày 20/1.

Bên ngoài Điện Capitol. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Washington Muriel Bowser trước đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với toàn thành phố và yêu cầu người dân Mỹ ở nhà. “Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích người Mỹ tham gia sự kiện theo hình thức trực tuyến và bảo vệ Washington khỏi sự tái diễn của cuộc bạo loạn đã xảy ra tại Điện Capitol ngày 6/1”. Các quan chức thực thi pháp luật liên bang cam kết sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lễ nhậm chức của ông Biden.

Thắt chặt các hàng rào an ninh tại Washington

An ninh tại Điện Capitol đã được thắt chặt và sự tiếp cận của công chúng cũng bị hạn chế khá nhiều trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa về các vụ bạo lực trong ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Đặc vụ Michael Plati, người phụ trách công tác đảm bảo an ninh cho buổi lễ cho biết, lễ nhậm chức của ông Biden sẽ không có tình trạng bạo loạn giống như những gì đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội tuần trước vì các cơ quan liên quan đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng và đối phó trong trường hợp xảy ra bạo lực cực đoan.

Ông Michael Plati tiết lộ, Cơ quan Mật vụ Mỹ đang "đánh giá liên tục" kế hoạch an ninh, thiết lập "vùng đệm vững chắc, nhiều lớp" với các trạm kiểm soát xe cộ, máy dò kim loại và cửa quét an ninh bổ sung.

Cuộc diễu hành trong lễ nhậm chức của ông Biden sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Hàng rào an ninh xung quanh Điện Capitol và Lầu Năm Góc đã được củng cố. 15.000 binh sỹ có vũ trang từ vệ binh quốc gia cũng được triển khai tới Washington để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội đã bộc lộ những lổ hổng về an ninh quốc gia, trong đó phải kể đến việc thị trưởng không có thẩm quyền yêu cầu huy động lực lượng vệ binh quốc gia khi cần thiết. Bộ Quốc phòng được cho là đã từ chối đề nghị của bà Bowser điều binh sỹ tham gia hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật khi cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi từ chức vào ngày 12/1, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf đã nhất trí với yêu cầu của bà Bowser về việc tăng cường đảm bảo an ninh trong thành phố. Bắt đầu từ ngày 13/1, Cơ quan mật vụ Mỹ sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát an ninh trong khuôn khổ chiến dịch Sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt (NSSE).

NSSE được kích hoạt mỗi khi có sự kiện an ninh quốc gia trọng đại như thượng đỉnh lãnh đạo thế giới, lễ nhậm thức của tổng thống… Một khi chiến dịch này được kích hoạt, Cơ quan Mật vụ, FBI và Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) sẽ phối hợp với nhau để hành động, ABC dẫn lời một cựu quan chức trong Bộ An ninh Nội địa cho biết.

Theo cựu quan chức trên, Vệ binh Quốc gia, cảnh sát đô thị, các cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp, nhân viên Nhà Trắng, các cơ sở y tế, sẽ được cung cấp thông tin tình báo, tham gia việc lập kế hoạch và phương án ứng phó. Cựu nhân viên mật vụ cấp cao Don Mihalek, người từng phục vụ trong quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống cho biết, việc kích hoạt sớm chiến dịch NSSE đóng vai trò quan trọng khi các mối đe dọa đang nổi lên.

“Không chỉ riêng các nhà lập pháp tại Điện Capitol mà mọi người dân Mỹ nên cảm thấy an tâm khi chính phủ tập hợp mọi lực lượng và chuẩn bị các biện pháp an ninh cần thiết để đảm bảo lễ nhậm chức diễn ra an toàn và thành công”, ông Don Mihalek nói.

Ông Biden được bảo vệ như thế nào?

Theo Reuters, các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng được tăng cường kể từ sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội. Nhiều phương tiện đã được triển khai để chặn các tuyến đường dẫn tới nhà riêng của ông Biden trên một con phố rợp bóng cây ở Greenville, Delaware.

Mỹ siết chặt an ninh chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Thay vì đỗ theo đường thẳng, chuyên cơ chở ông Biden và phương tiện chở lực lượng an ninh của ông sắp xếp thành đội hình zig-zag nhằm che chắn cho tổng thống đắc cử không bị rơi vào tầm ngắm khi ông bước ra ngoài.

Một chiếc xe tải đã được điều động để làm rào chắn ở bên ngoài nhà hát nơi ông Biden sử dụng làm trường quay truyền hình. Một trạm xe buýt gần đó đã bị đóng cửa.

Ông Biden vẫn giữ vững kế hoạch tuyên thệ trước công chúng. Phát biểu với báo chí vào ngày 11/1, ông nói: “Tôi không sợ tuyên thệ nhậm chức ở bên ngoài”, và bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào cơ quan mật vụ.

Các nhà tổ chức đã loại bỏ truyền thống cũ kéo dài 2 thế kỷ khi hủy cuộc diễu hành từ Điện Capitol dọc theo Đại lộ Pennsylvania đến Nhà Trắng, bữa ăn trưa của Tổng thống với các thành viên trong Quốc hội và các bữa tiệc tối chào mừng tân tổng thống.

Sau lễ nhậm chức, ông Biden sẽ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington cùng với 3 cựu tổng thống Mỹ. Ông Trump sẽ không tham gia sự kiện này. Amy Cooter, nhà xã hội học cấp cao tại Đại học Vanderbilt, đánh giá việc tổ chức một lễ nhậm chức như vậy là phù hợp trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa đối với các chính trị gia của đảng Dân chủ.