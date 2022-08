Mỹ sẽ không có nguồn thay thế nếu cấm nhập uranium của Nga

(VTC News) -

"Trên phạm vi toàn cầu, sẽ không có nguồn cung uranium thay thế khoảng trống Nga để lại", Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Kathryn Huff nói.

Vị quan chức Mỹ nói rằng, việc Mỹ phụ thuộc vào uranium từ Nga gây ra những rủi ro về an ninh năng lượng và an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn cung cấp khoảng 20% ​​uranium được làm giàu thấp tại các lò phản ứng hiện có của Mỹ.

Mỹ phụ thuộc vào uranium Nga để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân trên khắp cả nước. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi có hạm đội hạt nhân lớn nhất thế giới, và chúng tôi hiện không có khả năng cung cấp nhiên liệu cho tất cả các lò phản ứng của mình", bà Kathryn Huff cho hay.

Theo bà Kathryn Huff, Nga “không còn là nguồn cung cấp nhiên liệu đáng tin cậy của Mỹ và Washington cần tìm các giải pháp thay thế và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước”.

Nga chiếm 16,5% lượng uranium nhập khẩu vào Mỹ vào năm 2020 và 23% lượng uranium được làm giàu cần thiết để cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại của nước này.

Bà Kathryn Huff nói rằng, hiện tại không có nơi nào khác để lấp đầy khoảng trống đó nếu nguồn cung nhập khẩu uranium từ Nga bị cấm.

Ủy ban Tài nguyên và Năng lượng Thượng viện Mỹ sẽ xem xét việc cấm nhập khẩu uranium của Nga. Quốc hội Mỹ đã cấm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2.

Hiện tại, Bộ Năng lượng Mỹ đang nghiên cứu, lên chiến lược làm thế nào để mở rộng chuỗi cung ứng uranium trong nước.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm từng gọi việc Washington phụ thuộc vào uranium nhập khẩu từ Moskva là một "lỗ hổng" đối với kinh tế và an ninh quốc gia.

Mỹ vẫn duy trì khả năng khai thác uranium, nhưng phụ thuộc nhiều vào Nga để làm giàu. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, để khởi động ngành công nghiệp uranium trong nước không phải là một quá trình đơn giản, do quốc gia này chỉ còn lại một cơ sở làm giàu uranium thương mại - nhà máy do tập đoàn đa quốc gia Anh-Đức-Hà Lan Urenco điều hành ở bang New Mexico.