Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z

(VTC News) -

Ông Frost, thuộc đảng Dân chủ, trúng cử vào hôm 8/11 tại khu vực bầu cử quốc hội số 10 ở bang Florida (Mỹ), giành chiến thắng trước đảng viên Cộng hòa Calvin Wimbish, theo hãng tin AP.

Ông Frost sẽ đại diện cho ghế của khu vực Orlando do Hạ nghị sĩ Val Demings để trống. Bà Demings được đảng Dân chủ đề cử cho vị trí thượng nghị sĩ.

Đảng viên Dân chủ Mỹ Maxwell Alejandro Frost. (Ảnh: AFP)

Thắng lợi của Maxwell Alejandro Frost bảo đảm rằng Quốc hội Mỹ khóa tới sẽ có ít nhất một thành viên thuộc Thế hệ Gen Z (bao gồm những người sinh từ năm 1997 trở về sau).

Tuổi tối thiểu để được bầu vào Quốc hội Mỹ là 25. Những trường hợp được bầu vào Quốc hội Mỹ ở tuổi này là rất hiếm.

Ông Frost là đảng viên Dân chủ theo đường lối tiến bộ. Chiến dịch vận động tranh cử của ông tập trung vào các vấn đề cấp thiết nhất với nhiều người trẻ Mỹ như bạo lực súng đạn, biến đổi khí hậu, quyền nạo phá thai và chăm sóc y tế cho tất cả mọi người.

Ông Frost vốn có lịch sử hoạt động phong trào, bao gồm hoạt động sinh viên diễu hành phản đối bạo lực súng đạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hồi tháng 8, Maxwell Alejandro Frost chia sẻ rằng ông muốn mang một góc nhìn mới cho nền chính trị Mỹ do có rất nhiều vấn đề trong thời đại ông sống: nạn xả súng, thiên tai xảy ra với tần suất ngày càng nhiều và những biến động xã hội to lớn.

Ông Frost khi ấy nói: “Tôi đến từ một thế hệ đã trải qua nhiều cuộc tập dượt phòng sự cố xả súng hơn là tập dượt phòng cháy chữa cháy. Thế hệ chúng tôi phải đối mặt với tình trạng này: sợ hãi khi phải tới trường học, sợ hãi khi phải đi nhà thờ, sợ hãi khi ở trong cộng đồng của mình. Tôi cảm thấy tình hình rất cấp bách”.