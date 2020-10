Mỹ sẽ bán một loạt hệ thống vũ khí tấn công cho Đài Loan

Theo Reuters, 3 đơn hàng Mỹ giao cho Đài Loan gồm bệ phóng tên lửa đặt trên xe tải do Lockheed Martin Corp sản xuất có tên Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa không đối đất tầm xa do Boeing Co sản xuất có tên SLAM-ER và các vỏ cảm biến bên ngoài dành cho Máy bay phản lực F-16 cho phép truyền hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực từ máy bay trở lại trạm mặt đất.

Các nguồn tin Reuters cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan giám sát hoạt động mua bán quân sự nước ngoài, phê duyệt trước đó. Cơ quan này cũng đã thông báo tới lãnh đạo các ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện về 3 thương vụ nói trên.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị bán một loạt vũ khí cho Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Thông tin về việc bán các hệ thống vũ khí khác cho Đài Loan, bao gồm máy bay không người lái cỡ lớn, tên lửa chống hạm Harpoon trên đất liền và mìn dưới nước, để ngăn chặn các cuộc đổ bộ… vẫn chưa chính thức được gửi lên các cơ quan chức năng của Quốc hội Mỹ.

Theo thủ tục, sau khi Quốc hội Mỹ nhận được thông báo chính thức về một giao dịch mua bán, các nhà lập pháp có 30 ngày để xem xét giao dịch mua bán đó và cho ý kiến.

“Về vấn đề chính sách, Bộ Ngoại giao không bình luận hoặc xác nhận đề xuất bán hàng quốc phòng cho đến khi chúng được thông báo chính thức cho Quốc hội”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Phản ứng trước thông tin trên, Đại sứ quán Trung Quốc lên tiếng, yêu cầu Washington ngừng bán vũ khí và quan hệ quân sự với Đài Loan, "vì điều đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Quốc – Mỹ cũng như hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan".

“Trung Quốc nhất quán và kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và quyết tâm duy trì chủ quyền và an ninh của mình”, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc cho hay.

Chính quyền Trump đang tiến tới việc bán vũ khí cho Đài Loan khi chỉ còn ba tuần nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đều đang tìm cách thể hiện mình là người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.

Tháng trước, Reuters cho biết hợp đồng bán 7 hệ thống vũ khí quan trọng cho Đài Loan đang được chính quyền Trump thực hiện thông qua quy trình xuất khẩu của Mỹ, trong nỗ lực gia tăng áp lực lên Trung Quốc.

Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh hết lần này đến lượt khác cảnh báo Washington không được cung cấp vũ khí cho hòn đảo tự trị và nhắc nhở nước này tuân thủ chính sách “một Trung Quốc” bằng cách không tham gia bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức nào với Đài Loan.

Gần đây, Trung Quốc tăng cường gây áp lực với Đài Loan, tiến hành hàng loạt cuộc tập trận xung quanh vùng lãnh thổ này. Bắc Kinh đã thực hiện một loạt cuộc tập trận xung quanh Đài Loan. Khoảng 40 máy bay của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.