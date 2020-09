Mỹ sắp cung cấp vaccine COVID-19 vào cuối tháng 10

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa yêu cầu các quan chức y tế công cộng tiểu bang chuẩn bị phân phối một loại vaccine COVID-19 cho các nhóm nguy cơ cao vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, theo các tài liệu do cơ quan này công bố.

Thời điểm phân phối vaccine có tầm quan trọng và mang ý nghĩa chính trị khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái tranh cử vào tháng 11.

CDC Mỹ đã yêu cầu các quan chức y tế công cộng tiểu bang chuẩn bị phân phối một loại vaccine COVID-19 vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. (Ảnh: Reuters)

“CDC đã cung cấp cho các bang những kế hoạch cụ thể để phân phối vaccine, bao gồm việc cung cấp số lượng vaccine hạn chế vào tháng 10 và tháng 11”, phát ngôn viên của CDC nói với Reuters.

New York Times trước đó đưa tin rằng CDC đã liên hệ với các quan chức ở tất cả 50 bang và 5 thành phố lớn để cung cấp các tài liệu này.

Các tài liệu tại được New York Times đăng tải cho thấy CDC đang chuẩn bị cho một hoặc hai loại vaccine COVID -19 có sẵn với liều lượng hạn chế vào cuối tháng 10.

Cơ quan này cho biết trong các tài liệu rằng họ có thể cung cấp miễn phí vaccine trước cho các nhóm nguy cơ cao, bao gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên an ninh quốc gia, người dân và nhân viên tại các cơ sở chăm sóc dài hạn COVID-19.

Các nhà phát triển thuốc bao gồm Moderna Inc, AstraZeneca Plc, và Pfizer Inc, đang dẫn đầu cuộc đua để phát triển một số vaccine an toàn và hiệu quả đối phó với dịch bệnh.