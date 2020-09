Mỹ quyết không tham gia nỗ lực toàn cầu phát triển vaccine COVID-19

Chính quyền Trump hôm 1/9 cho biết, Mỹ sẽ không làm việc với nỗ lực hợp tác quốc tế để phát triển và phân phối vaccine COVID-19. Lý do được đưa ra là Washington không muốn bị hạn chế bởi các cơ chế đa phương như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nói: “Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để đảm bảo đánh bại chủng virus này, nhưng chúng tôi sẽ không bị hạn chế bởi các cơ chế đa phương, chịu ảnh hưởng của WHO và Trung Quốc. Mỹ sẽ không phải mất thêm khoản kinh phí để xác thực tính an toàn và hiệu quả của vaccine mới dựa trên tiêu chuẩn vàng của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ”.

Bình luận về vấn đề trên, nghị sĩ đảng Dân chủ Ami Bera cho rằng quyết định của chính quyền Trump là "thiển cận" và sẽ cản trở cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

"Tham gia COVAX là việc làm để đảm bảo Mỹ tiếp cận với vaccine - bất kể ai phát triển vaccine trước. Cách tiếp cận đơn độc này khiến Mỹ đối mặt với nguy cơ không có vaccine”, ông Bera nói.

Giám đốc điều hành Tổ chức quốc tế One Campaign, ông Tom Hart cho biết, quyết định của chính quyền Trump, cùng với việc Mỹ rút khỏi WHO đồng nghĩa với việc Mỹ đang từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong việc chống lại đại dịch.

“Động thái này không chỉ khiến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới gặp nguy hiểm mà còn có thể cô lập hoàn toàn người Mỹ khỏi một loại vaccine hiệu quả chống COVID-19”, Tom Hart cho hay.

Hôm 7/7, Tổng thống Trump chính thức rút Mỹ khỏi WHO, cắt đứt mối quan hệ cũng như đe dọa rút các khoản tài trợ dành tổ chức y tế này sau nhiều lần chỉ trích về phản ứng của WHO trong đại dịch COVID-19. Ông Trump cáo buộc WHO chịu ảnh hưởng nặng nề từ Trung Quốc, cho rằng tổ chức này cần cải tổ.

Hiện một số nước đang làm việc độc lập để đảm bảo nguồn cung cấp vaccine. Trong khi, hơn 150 quốc gia đang thành lập tổ chức hoạt động cơ chế đặc biệt - COVAX.