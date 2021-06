Mỹ phê duyệt bán máy bay chiến đấu F-16, tên lửa cho Philippines

(VTC News) -

Lầu Năm Góc cho biết bộ ngoại giao Mỹ đã phê duyệt kế hoạch bán các máy bay chiến đấu F-16, cũng như các tên lửa Sidewinder và Harpoon cho Philippines. Số phương tiện và vũ khí này dự kiến sẽ được chia làm 3 thỏa thuận mua bán, với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ USD.

3 gói vũ khí này bao gồm gói thứ nhất là 10 máy bay F-16C Block 70/72, 2 máy bay F-16D Block 70/72 do Lockheed Martin sản xuất, đi kèm phụ tùng và huấn luyện trị giá 2,43 tỷ USD. Gói tiếp theo là 12 tên lửa phóng từ trên không Harpoon Block II, 2 tên lửa huấn luyện, phụ tùng và thiết bị do Boeing sản xuất có giá trị 120 triệu USD. Một gói khác là 24 tên lửa chiến thuật AIM-9X Sidewinder Block II, 24 tên lửa huấn luyện, phụ tùng do Raytheon sản xuất và có giá trị đến 42,4 triệu USD.

Máy bay F-16 chuẩn bị cất cánh. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, không có nghĩa là việc đàm phán giữa hai bên đã kết thúc hay họ đã ký hợp đồng. Theo Reuters, thông thường trong quá trình đàm phán, bộ ngoại giao Mỹ sẽ phê duyệt việc xuất phẩu vũ khí trước khi thông báo thỏa thuận cuối cùng.

Thông báo phê duyệt của bộ ngoại giao Mỹ được đưa ra trong thời điểm nước này tìm cách gia hạn thỏa thuận với Philippines về sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Philippines. Đây là điều quan trọng đối với chiến lược của Washington trước hoạt động ngày càng mở rộng của Trung Quốc ở châu Á.

Tuần trước, Philippines một lần nữa tạm dừng việc hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa hai bên, sau khi thỏa thuận này hết hạn vào tháng 8/2020. Tổng thống Philippines Rodrigo năm ngoái nói với Mỹ rằng ông sẽ hủy thỏa thuận sau vụ quan chức Philippines bị từ chối thị thực vào Mỹ.

Theo chuyên gia Gregory Poling từ Trung tâm Chiến lược và nghiên cứu quốc tế, ông Duterte cũng phàn nàn về việc có vẻ như Mỹ không cung cấp thiết bị chất lượng cao cho Philippines. “Tôi nghĩ là chính phủ Mỹ sẽ tìm cơ hội để thay đổi cái nhìn này trong 6 tháng tới”, Poling nói.