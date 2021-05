Mỹ Phẩm NTII: Thương hiệu được sản xuất độc quyền tại Hàn Quốc

(VTC News) -

Mỹ phẩm NTII là kế hoạch được ấp ủ nhiều năm của CEO Nguyễn Thảo. Trong thời gian đó, mỹ phẩm NTII đã phải trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt cùng nhiều chuyên gia Hàn Quốc. Với mong muốn tạo ra những loại kem dưỡng chất từ những nguyên liệu thiên nhiên, Mỹ phẩm NTII luôn nghiêm túc đầu tư thời gian vào sản phẩm của mình.

Mỹ phẩm cao cấp của thương hiệu NTII.

Đến nay, Công ty TNHH Thương Mại XNK Mỹ phẩm NTII đã chính thức ra mắt thị trường 3 dòng sản phẩm cao cấp được nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng đó là Kem chống nắng, Serum và kem Body NTII .

Điểm nổi trội của Mỹ phẩm NTII so với những thương hiệu khác là dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Mỹ phẩm NTII là hợp tác sản xuất với công nghệ độc quyền tiên tiến của nhà máy lớn nhất Hàn Quốc. Do đó, bạn hoàn toàn có thể an tâm rằng tất cả các sản phẩm của NTII được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc.

Một store vừa khai trương của Mỹ phẩm NTII tại TP.HCM.

Thêm một lý do nữa để bạn đặt trọn niềm tin vào Mỹ phẩm NTII là các sản phẩm đã được cấp phép lưu hành Quốc tế. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã cấp giấy chứng nhận an toàn cho sản phẩm của Mỹ phẩm NTII .

Sau thời gian được tung ra thị trường, Mỹ phẩm NTII đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm và đánh giá rất cao hiện nay. Khách hàng hài lòng không chỉ ở chất lượng sản phẩm tuyệt vời mà còn ở bao bì thiết kế đẹp mắt, tinh tế. Thêm vào đó là trải nghiệm thú vị khi dùng thử sản phẩm tại store Mỹ phẩm NTII.

Mỹ phẩm NTII luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng.

Ngoài ra, công ty còn có hệ thống đại lý phân phối và bán hàng online trải dài trên toàn quốc. Với đội ngũ kỹ thuật viên tư vấn 24/7 sẽ tiếp nhận mọi đơn hàng và giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn.

Công ty TNHH Thương Mại XNK Mỹ phẩm NTII luôn không ngừng nỗ lực phát triển để đáp ứng nguyện vọng của mọi khách hàng. Đằng sau sự phát triển đó phải kể đến sự điều hành của CEO Nguyễn Thảo.

Chân dung CEO Nguyễn Thảo - Người sáng lập và điều hành Mỹ phẩm NTII.

Nữ doanh nhân này là một người rất yêu cái đẹp và quan tâm đến các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc thiên nhiên. Chính vì thấu hiểu nỗi lòng của chị em phụ nữ mà CEO Nguyễn Thảo đã luôn trăn trở tạo nên một thương hiệu thật sự có giá trị trong ngành mỹ phẩm Việt Nam.

Ưu điểm của Mỹ phẩm NTII là giá thành sản phẩm rất cạnh tranh so với những dòng mỹ phẩm cùng phân khúc cao cấp khác trên thị trường. Trong thời kỳ ngành mỹ phẩm đang bão hòa nhưng mỹ phẩm NTII vẫn đang dần trở thành là những sản phẩm uy tín và quen thuộc của phái đẹp hiện nay.

Mỹ phẩm NTII đang ngày càng lấy được lòng tin của khách hàng.

Nói về mục tiêu trong tương lại, mỹ phẩm NTII cam kết sẽ từng bước chuyên nghiệp hóa trong dây chuyền sản xuất. Cùng với đó là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để không phụ lòng tin của mọi người.