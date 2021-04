Mỹ - Nhật - Hàn gây áp lực với Triều Tiên, yêu cầu từ bỏ chương trình hạt nhân

(VTC News) -

Trong tuyên bố chung sau một ngày hội đàm an ninh cấp cao giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan với người đồng cấp Nhật Bản Shigeru Kitamura và Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon, các bên tái khẳng định cam kết trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên "thông qua hợp tác ba bên, phối hợp hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”.

Ba nước cũng nhất trí về việc kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên, "ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và hợp tác để tăng cường răn đe và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên".

Triều Tiên tổ chức duyệt binh hồi tháng 1. (Ảnh: KCNA)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Nhật - Hàn cũng thảo luận về việc cùng nhau giải quyết những thách thức khác như COVID-19, biến đổi khí hậu và thúc đẩy các giá trị dân chủ ở Myanmar.

Cuộc thảo luận giữa quan chức ba nước được tổ chức tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, Maryland. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa quan chức ba nước dưới thời Tổng thống Joe Biden, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ việc Triều Tiên phóng tên lửa vào tuần trước.

Chính quyền Biden đang hoàn tất việc đánh giá lại chính sách đối với Triều Tiên. Tuần trước, quan chức Nhà Trắng cho biết, Mỹ vẫn cởi mở trong ngoại giao với Triều Tiên bất chấp các vụ thử tên lửa đạn đạo, song cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động tương tự.

Hôm 1/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, phi hạt nhân hóa sẽ vẫn là trọng tâm của chính sách của Washington với Bình Nhưỡng, khẳng định bất kỳ cách tiếp cận nào đối với Triều Tiên sẽ phải được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc.